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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 23 octobre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 07:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Le président américain Donald Trump a demandé à Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , de revenir sur les nouvelles restrictions imposées à l’Ukraine concernant l’utilisation du réseau Starshield, après que des responsables ukrainiens ont signalé des restrictions affectant les opérations de drones militaires dans le cadre de la guerre contre la Russie.

- Calley Means, conseillère en matière de santé de Donald Trump, a démissionné avant les élections de mi-mandat, frustrée par l’enlisement du programme de santé de l’administration, qui comprenait notamment des propositions de réformes alimentaires.

- Meta META.O a créé une nouvelle catégorie d’actions sans droit de vote que le fondateur Mark Zuckerberg peut vendre sans affaiblir son contrôle, après avoir accepté de rester résident californien pendant huit années supplémentaires dans le cadre d’un projet de taxe sur les milliardaires.

- Barclays BARC.L a annoncé qu’elle allait supprimer environ 5 000 emplois, alors que la banque britannique et ses concurrents s’appuient de plus en plus sur l’intelligence artificielle pour gagner en efficacité et réduire leurs coûts.

Guerre en Ukraine
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