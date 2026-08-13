RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 13 août

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Home Depot HD.N a annoncé que son directeur général, Ted Decker, allait prendre un congé maladie temporaire et qu'il devrait reprendre ses fonctions dans les prochains mois. Deux cadres ont été désignés pour assurer l'intérim.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, allait quitter ses fonctions à la fin du mois afin de passer plus de temps avec sa famille, après son récent retour de congé maternité.

- Le ministère américain des Finances a annoncé qu’il mettait définitivement fin à la collecte de données sur l’actionnariat des entreprises privées américaines, qui était exigée dans le cadre de la loi de 2021 sur la transparence des entreprises (Corporate Transparency Act).

- Thrive Holdings, qui rachète des prestataires de services traditionnels tels que des cabinets comptables et les dote d’intelligence artificielle, a déclaré avoir levé 2 milliards de dollars de nouveaux fonds, ce qui valorise l’entreprise à 12 milliards de dollars.