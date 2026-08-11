RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 11 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Un consortium de six groupes financiers, dont BlackRock

BLK.N , Goldman Sachs GS.N et KKR KKR.N , collabore avec Nvidia NVDA.O afin de lever 500 milliards de dollars pour continuer à alimenter le boom de l'intelligence artificielle en finançant davantage de centres de données, de centrales électriques et de puces.

- Boeing BA.N vend trois de ses filiales — Wisk Aero, SkyGrid et Insitu — à Archer Aviation ACHR.N ; le constructeur aéronautique devrait recevoir une participation de près de 16,5 % dans Archer ainsi que d’autres avantages.

- Le sénateur américain du Vermont Bernie Sanders a lancé un appel aux directeurs généraux d’OpenAI, d’Anthropic et de Meta META.O pour qu’ils suspendent le développement de l’intelligence artificielle, affirmant que ces entreprises avaient déjà perdu le contrôle de modèles susceptibles d’entraîner des « conséquences potentiellement cataclysmiques » pour des millions de personnes.

- Au moins 111 personnes ont été tuées et 87 autres blessées après qu’un puissant séisme de magnitude 7,4 a frappé l’ouest de la Colombie , le bilan devant probablement s’alourdir alors que les équipes de secours et les habitants continuaient à fouiller les décombres des bâtiments rasés.