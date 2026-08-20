Natalie Harp, assistante dévouée de Trump soudain en pleine lumière

Le président américain Donald Trump et son assistante Natalie Harp descendent d'hélicoptère à Wahington, le 16 août 2026 ( AFP / Mandel NGAN )

Son dévouement au président américain était déjà bien connu et amplement commenté dans les cercles politico-médiatiques à Washington, mais la petite phrase d'un sénateur démocrate a propulsé Natalie Harp, assistante omniprésente de Donald Trump, en pleine lumière.

L'organigramme de la Maison Blanche lui donne deux titres officiels: "assistante spéciale" du chef de l'Etat et "assistante exécutive", pour un salaire de 150.000 dollars par an.

La journaliste du New York Times Maggie Haberman, l'une des mieux informées sur Donald Trump, lui attribue un rôle de "doudou" auprès du dirigeant de 80 ans, une présence familière et toujours réconfortante.

Rares sont les photos du président républicain où ne figure pas cette femme longiligne de 35 ans, au cheveu blond platine et à l'oeil toujours ourlé d'eyeliner.

Que ce soit pendant les obligations les plus solennelles, par exemple le retour des corps de militaires tués au Moyen-Orient, ou pendant un week-end de golf, Natalie Harp est là.

Camion de ravitaillement

L'assistante est selon la presse l'une des rares personnes à avoir accompagné Donald Trump récemment lors d'un changement d'avion en Turquie à bord d'un camion de ravitaillement, une opération de sécurité rocambolesque à laquelle le chef de la diplomatie Marco Rubio et d'autres hauts responsables n'ont pas été associés.

Natalie Harp, assistante de Donald Trump, assiste dans le Bureau Ovale à la présentation par le président américain d'un projet de rénovation de l'aéroport Dulles, le 29 juillet 2026 ( AFP / Ken Cedeno )

Cela n'a pas échappé à Jon Ossoff.

Pendant un meeting, le sénateur démocrate de Géorgie a lancé, à propos du président: "Il ne veut plus faire son travail. Il veut construire sa salle de bal et voyager avec Natalie".

La remarque a déclenché une indignation massive et coordonnée des fidèles du milliardaire, ainsi qu'une avalanche d'articles de presse et nombre de commentaires moqueurs sur les réseaux sociaux.

Natalie Harp "est l'une des assistantes les plus loyales et travailleuses dans l'équipe du président Trump", a répondu Davis Ingle, porte-parole de la Maison Blanche, à une demande de commentaire de l'AFP. "Les médias devraient recommencer à livrer de vraies informations ", a-t-il ajouté.

"Human printer"

Les journalistes qui suivent Donald Trump connaissent Natalie Harp comme "l'imprimante humaine" ("the human printer"), parce qu'elle alimente constamment le président américain, qui préfère le papier, en documents imprimés.

Natalie Harp, assistante du président américain Donald Trump, arrive à la Maison Blanche le 9 août 2026 après un week-end au club de golf de Bedminster (New Jersey) ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

La presse lui prête aussi un rôle crucial dans l'animation du compte de Donald Trump sur son réseau Truth Social, qui publie annonces géopolitiques majeures, propos insultants et montages photo ou vidéo en tous genres.

Natalie Harp a été remarquée par le républicain, toujours rivé à son petit écran, après avoir assuré à la télévision qu'il lui avait sauvé la vie alors qu'elle luttait contre un cancer des os.

Donald Trump l'a alors invitée à ses côtés, pendant une convention religieuse en 2019, pour raconter comment une décision prise pendant son premier mandat (2017-2021) lui avait permis de bénéficier d'un traitement encore expérimental.

Sur scène, Natalie Harp a décrit le milliardaire comme son "bon Samaritain" et promis, la voix hachée par l'émotion: "Nous allons nous battre pour vous!"

Électron libre

Un temps présentatrice sur la chaîne d'extrême-droite OAN, elle a par la suite propagé les affirmations mensongères du camp trumpiste sur une prétendue manipulation de l'élection présidentielle de 2020, remportée par le démocrate Joe Biden.

Le président américain Donald Trump et son assistante Natalie Harp pendant une cérémonie militaire sur la base aérienne de Dover (Delaware, nord-est) le 22 juillet 2026, pour le retour des dépouilles de militaires tués au Moyen-Orient. ( AFP / SAUL LOEB )

Washington bruisse depuis quelques jours d'anecdotes frappantes sur le dévouement apparemment sans bornes, mais aussi la très grande influence, de l'infatigable assistante, décrite comme un électron libre au sein de la Maison Blanche.

CNN affirme ainsi que, faute de place réservée dans le convoi emmenant Donald Trump à une comparution au tribunal à New York, elle s'est un jour glissée dans le coffre d'une voiture pour l'accompagner malgré tout.

Le New York Times rapporte qu'elle aurait adressé en 2023 à Donald Trump des lettres d'une telle ferveur que cela a inquiété les proches du président, contenant des propos tels que "Vous êtes tout ce qui compte pour moi" et "Je veux vous apporter de la joie".

Plusieurs partisans du républicain ont taxé de "misogynes" les interrogations sur le rôle de Natalie Harp. L'opposition démocrate juge, elle, légitime de questionner l'influence d'une assistante rémunérée sur les deniers publics, tout en rappelant que le président américain lui-même a lancé de nombreuses attaques sexistes contre des adversaires politiques ou des journalistes.