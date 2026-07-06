RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 6 juillet

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

Le conseil d'administration d'EasyJet EZJ.L a décidé de recommander l'offre de rachat de la société d'investissement américaine Castlelake, qui valorise la compagnie aérienne à 5,5 milliards de livres sterling (soit 7,34 milliards de dollars) ou 6,90 livres sterling par action.

The Guardian

La société de livraison de colis Evri poursuit la BBC en justice pour 1,2 million de livres sterling, affirmant qu’un documentaire de l’émission Panorama lui a causé de graves pertes financières en dissuadant des clients potentiels.

The Telegraph

L'ancien président de BP BP.L , Albert Manifold, avait préparé des plans visant à réduire le conseil d'administration du groupe énergétique de dix à huit membres dans le cadre d'une révision plus large de la gouvernance, avant son départ inattendu.

L’administration Trump a exhorté les alliés de l’OTAN à augmenter immédiatement leurs dépenses de défense sous peine de subir des conséquences, avertissant, à la veille d’un sommet crucial, que de nombreux pays restaient en deçà de l’objectif consistant à consacrer 5 % du PIB à la défense d’ici 2035.

Sky News

- Le fabricant britannique de puces Pragmatic, qui compte le Fonds souverain national parmi ses investisseurs, est en pourparlers pour lever environ 150 millions de livres sterling.

(1 $ = 0,7491 livre)