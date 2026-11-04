RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 4 novembre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le ministre britannique chargé des affaires économiques, Jonathan Reynolds, demandera cette semaine des explications à la société d'investissement américaine Gordon Brothers concernant l'avenir de sa chaîne de magasins Poundland.

The Guardian

- Primark va lancer un service de livraison à domicile en Grande-Bretagne avant que l'enseigne de mode à petit prix ne se sépare d'Associated British Foods ABF.L en décembre 2027.

The Telegraph

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a ordonné la suspension des nouvelles subventions en faveur de l'énergie éolienne et solaire, dans le cadre d'un revirement sur l'objectif « zéro émission nette » visant à réduire les factures d'énergie des ménages.

Sky News

- Tim Alderslade, directeur général de l’organisme professionnel Airlines UK, a écrit au ministre du Trésor Dan Tomlinson pour solliciter des discussions urgentes concernant les propositions visant à étendre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) aux produits raffinés, y compris le kérosène.

The Independent

- Le Royaume-Uni et l’UE se sont mis d’accord sur un projet d’accord visant à supprimer les contrôles post-Brexit sur les exportations alimentaires et agricoles, en amont du sommet Royaume-Uni-UE prévu plus tard ce mois-ci.