Les syndicats dans la rue jeudi pour les salaires, nouvel épisode d'un automne social houleux

Des manifestants à Marseille le 31 octobre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Près de 250 rassemblements partout en France mais des parcours donnant encore lieu à des bras de fer avec les autorités : les syndicats préparent leur journée de grève et de manifestations jeudi sur la question des salaires, nouvelle étape d'un automne social tumultueux.

Annoncée début octobre, cette journée doit rassembler salariés du privé, du public et retraités mais aussi les jeunes lycéens et étudiants mobilisés depuis des semaines.

Quelque 244 manifestations sont annoncées à ce stade, selon une carte de la CGT.

Les syndicats pourront-ils défiler en centre-ville, droit refusé aux organisateurs de manifestations contre la vie chère et aux jeunes, après les scènes de violences et de pillage qui ont marqué le 17 octobre dans plusieurs agglomérations ?

A Paris, la préfecture de police n'a pas encore répondu, alors que les syndicats demandent à défiler de la place de la Bastille à celle de la Concorde. La justice est saisie avec une audience prévue mercredi.

"On est toujours en discussion. Et plus les discussions sont âpres et tardives sur la définition du lieu de départ notamment, plus ça pèse sur les conditions d'organisation de sécurité", a déclaré mercredi la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon.

"Depuis 15 jours, il n'y a aucune négociation sérieuse avec la préfecture de Paris. Juste, on (nous) dit +pas de centre-ville+. C'est une honte", a renchéri son homologue de la CGT Sophie Binet, sur RMC.

Selon elle, 20 départements sont concernés par ces restrictions autour des parcours.

Jeunes et gilets jaunes en soutien

La SNCF anticipe jeudi un trafic "perturbé" sur la plupart de ses lignes régionales et franciliennes et "légèrement perturbé" pour les TGV.

Le ministère de l’Éducation nationale table pour sa part sur environ 17% de grévistes à l'école primaire.

Cette journée fait suite à trois samedis consécutifs de mobilisation contre la vie chère, épousant les codes des gilets jaunes et soutenue seulement par certains syndicats. Jeudi, toutes les principales organisations de travailleurs - même le syndicat de l'encadrement CFE-CGC, initialement plus réservé - reprennent la main.

Insatisfaits des premières réponses du gouvernement, les lycéens et étudiants gonfleront les cortèges après une journée de blocages mardi et une manifestation sauvage à Paris.

La coordination des gilets jaunes, qui joue un rôle central dans l'organisation des manifestations contre la vie chère depuis le 17 octobre, participera à la grève et aux blocages de jeudi.

Elle entend ensuite maintenir la pression jusqu'à samedi, date annoncée de l'"Acte IV" du mouvement.

Au-delà du 5 ?

Le gouvernement a mis en avant la baisse des prix du gazole dans 6.000 des 10.000 stations-service françaises à la suite du déblocage de stocks stratégiques ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

En amont de la mobilisation, le gouvernement a mis en avant la baisse des prix du gazole dans 6.000 des 10.000 stations-service françaises à la suite du déblocage de stocks stratégiques.

Il a également laissé entendre qu'il pourrait faire un geste sur le Smic, alors que les revendications des syndicats se cristallisent autour des salaires, sur fond d'inflation (+3,4%).

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a indiqué mardi espérer "que le gouvernement, autour du 5 novembre, (serait) en capacité de présenter des mesures de nature à réenclencher la dynamique salariale dans notre pays", évoquant le Smic et les négociations dans les branches et les entreprises.

La CGT réclame une hausse du Smic de 10%, et la CFDT, pourtant traditionnellement réticente aux coups de pouce par crainte de tasser l'échelle des salaires, de 100 euros net.

Le gel du point d'indice des fonctionnaires concentre également la colère des syndicats, comme le maintien d'aides aux entreprises dans des branches dont les minima sont inférieurs au Smic.

Autres "mesures détestables" inscrites dans les projets de budget, le gel des aides personnalisées au logement (APL) et le délai de carence pour le versement d'allocations aux étrangers non européens, dénonce le secrétaire général adjoint de l'Unsa, Dominique Corona.

Mais, dans un contexte de pouvoir d'achat en berne, le taux de grévistes risque d'être plus faible que "le taux de mécontentement", prévoit-il.

Solidaires appelle à reconduire la grève au-delà du 5, comme la coordination des gilets jaunes qui entend la poursuivre vendredi.

Samedi, la coordination appelle à un rassemblement place de la Concorde à Paris. "Nous irons quoi qu'il arrive, même en cas d'interdiction" et dans ce cas, "nous appellerons à désobéir massivement pour nos libertés", annonce déjà Benjamin Ball, membre de cette coordination.