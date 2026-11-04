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Le pétrole baisse après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat
information fournie par AFP 04/11/2026 à 12:26

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Station-service à Los Angeles, en Californie, le 30 octobre 2026. ( AFP / David Swanson )

Station-service à Los Angeles, en Californie, le 30 octobre 2026. ( AFP / David Swanson )

Les cours du pétrole sont en retrait mercredi après la victoire sans appel des démocrates aux deux chambres du Congrès américain lors des élections de mi-mandat qui infligent un revers politique à Donald Trump.

Interrogé par le Wall Street Journal (WSJ) sur la contribution de la guerre au Moyen-Orient aux mauvais résultats des républicains, le président américain a reconnu que "l'Iran en a fait partie", pointant la hausse des prix du pétrole plutôt que la guerre elle-même.

Les cours des hydrocarbures ont grimpé en flèche cette année à cause du conflit.

"Le nouveau Congrès pourrait utiliser son influence sur les dépenses pour contester des financements militaires supplémentaires et accroître la pression en faveur d'une solution diplomatique (avec l'Iran, ndlr) une fois qu'il prendra ses fonctions en janvier", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

"Si, en plus de cela, le résultat est suivi de négociations crédibles et de perspectives d'un transport maritime plus sûr dans le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole pourraient baisser durablement", ajoute l'analyste.

Vers 10H45 GMT (11H45 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en janvier, perdait 1,25 % à 102,31 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en décembre, cédait 0,74 % à 95,38 dollars.

Depuis le début de la semaine le Brent a perdu plus de 13 % poussé par un regain d'optimisme du marché sur les échanges diplomatiques en cours au Moyen-Orient après plusieurs semaines de craintes d'escalade.

"Par conscience ou à cause du coût de la vie, les Américains ont dit NON À LA GUERRE, et nous approuvons ce message", a affirmé en réaction au résultat des élections de mi-mandat le négociateur en chef iranien dans les pourparlers avec les États-Unis, Mohammad Bagher Ghalibaf, dans un message sur son compte X.

Pour l'instant, "les deux parties restent loin d'un accord", et Donald Trump pourrait aussi "répondre par une escalade militaire supplémentaire"; "il conserve encore un contrôle considérable sur la politique étrangère des États-Unis", tempère Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management.

Le gaz européen a aussi nettement baissé ces derniers jours. La référence du marché, le contrat à terme du TTF néerlandais, s'affichait aux alentours de 88 euros le mégawattheure après avoir touché 104,35 euros vendredi dernier.

En plus des espoirs en provenance du Moyen-Orient, le gouvernement allemand a assuré lundi que l'approvisionnement en gaz du pays restait sécurisé pour l'hiver à venir, malgré des niveaux de stockage nettement inférieurs aux objectifs réglementaires.

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3 commentaires

  • 12:37

    Enfin une bonne nouvelle. Pourvu que ça continue la baisse.

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