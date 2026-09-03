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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 3 septembre
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 05:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Amanda Blanc va démissionner du conseil d'administration de BP BP.L après avoir présidé à la destitution soudaine d'Albert Manifold de son poste de président en mai.

- La branche londonienne de Citi C.N a été condamnée à une amende de 4,7 millions de livres sterling (6,34 millions de dollars) par le gouvernement britannique en vertu de la législation relative aux sanctions contre la Russie.

The Guardian

- Des chauffeurs Uber UBER.N au Royaume-Uni et aux Pays-Bas ont intenté un recours collectif européen, affirmant que le système de fixation des tarifs de l'entreprise, basé sur l'intelligence artificielle, enfreint les lois sur la protection de la vie privée et fait baisser leurs revenus.

- La banque centrale néerlandaise a déclaré avoir transféré 86 tonnes de ses réserves d’or des États-Unis et du Canada vers Londres afin d’être mieux préparée à une éventuelle crise dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

The Telegraph

- Le Serious Fraud Office britannique a été retiré par Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) d’un procès de 125 millions de livres sterling, après sept ans de bataille juridique concernant des droits miniers en République démocratique du Congo.

- L'ancien directeur général de la BBC britannique, Tim Davie, a rejoint le conseil d'administration du groupe de médias français Mediawan après avoir quitté le poste de directeur général de la chaîne publique en 2025.

Sky News

- Toscafund Asset Management prévoit de nommer l’ancien patron de Circle Health, Paolo Pieri, au poste de président exécutif de Spire Healthcare SPI.L si son projet de rachat de l’opérateur hospitalier privé, d’un montant de 1 milliard de livres sterling (1,35 milliard de dollars), est mené à bien.

- Gordon Brothers, propriétaire de Poundland, s'empresse de conclure la vente du distributeur britannique à bas prix avant la fin du mois d'octobre, en amont de la période cruciale des ventes de Noël.

The Independent

- La compagnie aérienne low-cost EasyJet EZJ.L va réintégrer l'indice britannique FTSE 100, six mois après avoir été rétrogradée dans les rangs inférieurs du FTSE 250.

(1 dollar = 0,7411 livre sterling)

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