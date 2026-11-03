RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 3 novembre

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Voici les principales informations des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Les clients de Binance ont retiré 4,5 milliards de dollars de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde depuis sa réouverture, après que des pirates ont dérobé environ 6,3 milliards de dollars de cryptomonnaies sur la plateforme, dans ce qui pourrait être le plus grand braquage financier de l'histoire.

- Marks & Spencer MKS.L ouvrira en décembre son plus grand espace alimentaire hors du Royaume-Uni au sein du complexe commercial Festival City de Dubaï, alors que le distributeur britannique poursuit son expansion internationale.

- Le gouvernement britannique doit rencontrer cette semaine les dirigeants de Poundland , alors que la pression politique s'intensifie pour éviter l'une des plus importantes faillites du secteur de la grande distribution au Royaume-Uni de ces dix dernières années.

The Guardian

- Google GOOGL.O UK a signé un accord accordant aux syndicats de nouveaux droits d’accès aux lieux de travail. Google s’apprête à lancer une campagne de syndicalisation auprès d’environ 7 000 salariés de l’ensemble de ses activités au Royaume-Uni, y compris YouTube mais à l’exclusion de DeepMind.

- Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré qu’il était ouvert aux appels en faveur d’excuses officielles pour le rôle historique de la Grande-Bretagne dans l’esclavage, avant de se rendre au sommet du Commonwealth qui se tiendra la semaine prochaine à Antigua-et-Barbuda.

The Telegraph

- La directrice générale d’Eurostar, Gwendoline Cazenave, a quitté l’entreprise avec effet immédiat dans un contexte de conflit avec Virgin Trains; elle sera remplacée à partir de décembre par Christophe Fanichet, un vétéran du secteur ferroviaire français.

- Les responsables britanniques de la cybersécurité ont lancé une alerte aux commerçants après que des responsables européens ont déclaré que le piratage des réfrigérateurs de supermarchés constituait une menace pour la sécurité alimentaire, des dizaines de magasins en Belgique, en Suède, en Irlande, au Luxembourg et en Estonie ayant été pris pour cibles.

Sky News

- Le réseau national britannique National Grid NG.L a signé un accord en vue d’acquérir plus de 70 acres de terrain à Dorman Point, sur un site appartenant au partenariat public-privé local Teesworks, ce qui devrait ouvrir la voie à la construction du plus grand complexe de centres de données d’Europe.

- Barclays BARC.L élabore actuellement des plans visant à effectuer les versements destinés à d’anciens clients de crédit automobile, alors que l’Autorité de conduite financière (FCA) précise ses attentes vis-à-vis des prêteurs qui proposent des accords à l’amiable en dehors du cadre de son programme d’indemnisation de 9 milliards de livres sterling.

The Independent

- Le distributeur alimentaire britannique Tesco TSCO.L a mené des discussions concernant des propositions visant à racheter jusqu’à 150 magasins Poundland, dans le contexte de la dissolution imminente de la chaîne de magasins discount.