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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 3 juin
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 05:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Hellman & Friedman, une société américaine de capital-investissement, a accepté mardi de racheter Hyve à Providence Equity et Searchlight Capital pour 1,8 milliard de dollars.

- Le groupe immobilier British Land Company BLND.L a annoncé la nomination de Joanne McNamara au poste de directrice générale, suite au départ surprise de l'ancien directeur Simon Carter en janvier.

The Guardian

- Une grève de 24 heures des conducteurs du métro londonien a commencé, provoquant d'énormes perturbations dans le réseau et sur les routes, une deuxième grève étant prévue pour jeudi.

The Telegraph

- La Grande-Bretagne "doit se battre" pour attirer les investissements étrangers, a déclaré le directeur général de Barclays BARC.L , alors que la part du Royaume-Uni dans les financements internationaux diminue.

Sky News

- Modella Capital a informé le personnel d' des projets de plan de redressement volontaire de la chaîne de magasins de chaussures Wynsors World of Shoes, ce qui pourrait entraîner de nouvelles suppressions d'emplois.

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