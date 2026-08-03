 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 3 août
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 02:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Brunswick, le groupe britannique de relations publiques , envisage de céder une participation, une opération qui pourrait rapporter gros à ses associés.

- Des craintes de suppressions d'emplois planent chez Santander SANS_pa.L , les syndicats commençant à se préparer à des licenciements à la suite du rachat de TSB par la banque pour 2,65 milliards de livres sterling (3,57 milliards de dollars).

The Guardian

- Les pays européens prévoient d'intensifier la pression sur Gianni Infantino en retirant massivement les lettres de soutien à sa réélection à la présidence de la FIFA.

The Telegraph

- Le fournisseur d’accès à Internet TalkTalk cède 130 000 abonnés à son concurrent Rise Fibre dans une course effrénée pour lever des fonds.

- Les négociations entre la famille Weston et les actionnaires de Boots, des fonds d’investissement privés, sont au point mort après que la famille milliardaire a revu son offre à la baisse à l’issue de plusieurs mois de discussions.

Sky News

- Blackstone BX.N , le géant du capital-investissement , a récemment mandaté Citi pour organiser une vente aux enchères du groupe NEC.

- Le troisième plus grand prestataire britannique de services funéraires , Funeral Partners, détenu par Montagu Private Equity, va être racheté par la société belge Sereni dans le cadre d’une opération évaluée à 200 millions de livres sterling.

(1 dollar = 0,7419 livre sterling)

Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

BLACKSTONE
127,735 USD NYSE -0,27%
SANTAN8.625%NCSP
143,500 GBX LSE +0,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le 2 août 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )
    Trump annonce une reprise des négociations lundi avec l'Iran
    information fournie par AFP 03.08.2026 02:13 

    Donald Trump a annoncé une reprise des négociations lundi avec l'Iran, après avoir suspendu les bombardements américains sur la République islamique et fait état de progrès diplomatiques en vue de rouvrir le détroit d'Ormuz. La signature mi-juin d'un protocole ... Lire la suite

  • PHOTO D'ARCHIVE : Illustration représentant des billets de banque en yens et en dollars américains
    Le Japon confirme une intervention avec les USA sur le yen
    information fournie par Reuters 03.08.2026 01:21 

    Le gouvernement ​japonais a déclaré lundi avoir effectué ​une intervention sur le ​yen en ⁠collaboration avec les ‌Etats-Unis vendredi afin de répondre à ​la "volatilité ‌excessive" et ⁠aux "mouvements désordonnés" de la devise. Dans un ⁠communiqué, le ‌ministère ... Lire la suite

  • Sasha Stamenkovic montre à d'autres médecins comment utiliser le système chirurgical robotisé Da Vinci 5 ( AFP / CARLOS JASSO )
    Former les "chirurgiens du futur" à l'utilisation de robots
    information fournie par AFP 03.08.2026 00:30 

    Le docteur Sasha Stamenkovic retire son casque de visualisation en 3D. "Nous avons réalisé aujourd'hui une intervention très, très complexe", se félicite le chirurgien, après une opération robotisée qui a permis de retirer une tumeur du poumon d'un patient. Dans ... Lire la suite

  • De la protéine de whey en rayon dans une épicerie de Bethesda, dans le Maryland, le 27 juillet 2026 ( AFP / Annabelle GORDON )
    Aux Etats-Unis, la fièvre protéinée muscle l'industrie laitière
    information fournie par AFP 03.08.2026 00:22 

    Longtemps considérée comme un sous-produit de la fabrication du fromage, la whey, ou protéine de lactosérum, est désormais très convoitée. Portée par la quête de protéines, les réseaux sociaux et l'essor des traitements amaigrissants, elle s'impose dans les rayons ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,64 -6,50%
CAC 40
8 509,64 +0,28%
Or
4 042,68 0,00%
EUR/USD SPOT
1,15312 -0,16%
2CRSI
25,76 -3,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank