RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 3 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Brunswick, le groupe britannique de relations publiques , envisage de céder une participation, une opération qui pourrait rapporter gros à ses associés.

- Des craintes de suppressions d'emplois planent chez Santander SANS_pa.L , les syndicats commençant à se préparer à des licenciements à la suite du rachat de TSB par la banque pour 2,65 milliards de livres sterling (3,57 milliards de dollars).

The Guardian

- Les pays européens prévoient d'intensifier la pression sur Gianni Infantino en retirant massivement les lettres de soutien à sa réélection à la présidence de la FIFA.

The Telegraph

- Le fournisseur d’accès à Internet TalkTalk cède 130 000 abonnés à son concurrent Rise Fibre dans une course effrénée pour lever des fonds.

- Les négociations entre la famille Weston et les actionnaires de Boots, des fonds d’investissement privés, sont au point mort après que la famille milliardaire a revu son offre à la baisse à l’issue de plusieurs mois de discussions.

Sky News

- Blackstone BX.N , le géant du capital-investissement , a récemment mandaté Citi pour organiser une vente aux enchères du groupe NEC.

- Le troisième plus grand prestataire britannique de services funéraires , Funeral Partners, détenu par Montagu Private Equity, va être racheté par la société belge Sereni dans le cadre d’une opération évaluée à 200 millions de livres sterling.

(1 dollar = 0,7419 livre sterling)