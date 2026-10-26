RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 26 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le ministre britannique des Finances, John Healey, devrait annoncer une augmentation de 3,9 % de la pension d'État complète, tout en protégeant les personnes à faibles revenus de l'impôt sur le revenu.

- Andy Burnham est confronté à une division au sein du gouvernement concernant l'approbation d'un deuxième nouveau gisement de pétrole et de gaz, après qu'il est apparu que le chancelier et le secrétaire d'État au Commerce soutenaient fermement ce projet.

The Guardian

- L'appel lancé par Andy Burnham pour que le Royaume-Uni envisage un retour à la libre circulation avec l'Europe a reçu le soutien de ministres de premier plan, mais risque de provoquer une fracture avec les députés travaillistes du « mur rouge », qui estiment que cela pourrait compromettre les circonscriptions ayant voté pour le Brexit.

- Audi a annoncé qu’elle allait investir 4 milliards de dollars pour construire sa première usine aux États-Unis, alors que sa société mère, Volkswagen VOWG.DE , est confrontée aux conséquences des droits de douane élevés imposés par le président américain Donald Trump.

The Telegraph

- EG Group, dirigé par les frères Issa, étudie actuellement une offre de rachat d’environ 6 milliards de livres sterling émanant du géant canadien des magasins de proximité Couche-Tard ATD.TO , dont la valorisation est nettement inférieure à celle de 2022.

- Andy Burnham se serait retiré des décisions concernant les objectifs de vente de véhicules électriques au Royaume-Uni, en raison de craintes de conflit d’intérêts liées au rôle de conseillère de son épouse dans le secteur de la recharge des véhicules électriques.

Sky News

- Future FUTR.L a rejeté l’intérêt provisoire pour le rachat du magazine The Week après que des conseillers agissant, selon certaines sources, pour le compte de DMGT ont approché le groupe de presse coté à Londres, en difficulté, au sujet d’une éventuelle transaction.

- Andy Burnham a annoncé l'octroi de 285 millions de livres sterling destinés à des projets communautaires locaux, alors que le gouvernement dévoilait de nouveaux financements en amont du budget de la semaine prochaine afin de stimuler les économies locales et la croissance dans toute l'Angleterre.