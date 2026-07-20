RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 20 juillet

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Boeing BA.N a fait savoir qu’il s’engagerait à construire des avions d’entraînement et des drones sophistiqués en Grande-Bretagne afin de remporter des contrats auprès du ministère de la Défense.

- Le groupe sidérurgique chinois Jingye Steel a demandé au gouvernement britannique de lui verser une indemnisation pour les pertes d’investissement subies dans British Steel, après que les ministres ont renationalisé le sidérurgiste en difficulté.

The Guardian

- Rolls-Royce RR.L a déclaré avoir largement surmonté les problèmes de durabilité qui affectaient ses moteurs d’avion Trent ces dernières années.

The Telegraph

- Le projet d’Andy Burnham, futur dirigeant britannique, visant à démanteler le ministère chargé de la stratégie nationale en matière d’IA a suscité une vive réaction de la part du secteur des technologies.

- Les créanciers de Thames Water ont fait savoir qu’ils étaient ouverts à une participation partielle de l’État dans cette entreprise de services publics en difficulté pour la première fois depuis près de 40 ans, alors qu’ils cherchent à éviter la nationalisation sous Andy Burnham.

Sky News

- Les membres du consortium London & Valley Water ont fait appel au cabinet spécialisé en contentieux Pallas Partners afin de préparer une action en justice au cas où le futur Premier ministre Andy Burnham imposerait la nationalisation de Thames Water.

- L’institut de sondage britannique YouGov YOU.L envisage Wayne Levings, ancien directeur des opérations du cabinet d’études de marché Kantar, comme l’un des candidats à la succession du cofondateur et directeur général par intérim Stephan Shakespeare.