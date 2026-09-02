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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 2 septembre
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 06:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Frasers FRAS.L , la société de Mike Ashley, a déclaré qu’elle réévaluait son soutien à Stephan Sturm, président du conseil de surveillance d’Hugo Boss BOSSn.DE , alors que le distributeur britannique a confirmé son intention de prendre le contrôle total de la maison de mode de luxe allemande.

- Flower Labs, une spin-off de l’université de Cambridge, a lancé son modèle d’IA polyvalent Endeavor, affirmant qu’il est capable d’effectuer des tâches à des niveaux comparables à ceux des modèles GPT-5.6 Sol d’OpenAI et Claude Fable 5 d’Anthropic.

The Guardian

- L’Autorité britannique de conduite financière (FCA) a lancé une enquête sur les efforts déployés par les gestionnaires de fonds fiduciaires pour enfants afin de remettre aux jeunes les comptes perdus, après avoir constaté qu’environ 760 000 comptes, d’une valeur totale de plus de 1,5 milliard de livres sterling (2,03 milliards de dollars), restaient non réclamés.

- Le directeur de l’autorité britannique de régulation financière, Nikhil Rathi, a été accusé d’avoir menacé une association de consommateurs de "conséquences fâcheuses" si celle-ci tentait de contester un plan d’indemnisation de 9,1 milliards de livres destiné à régler le scandale du crédit automobile.

The Telegraph

- La société britannique de services de traitement thermique Bodycote BOY.L s’apprête à quitter la Bourse de Londres après avoir été rachetée par la société américaine de capital-investissement Veritas Capital dans le cadre d’une opération de 1,85 milliard de livres sterling, dette comprise.

- Le London Stock Exchange Group LSEG.L a conclu un partenariat avec Payward, la société mère de la plateforme de cryptomonnaies Kraken, dans le cadre de son projet de lancement d’actions tokenisées sur sa propre bourse.

Sky News

- La ministre britannique de l’Intérieur, Shabana Mahmood, a annoncé que la police de Cleveland se verrait allouer 2 millions de livres supplémentaires pour lutter contre la grande criminalité, à la suite d’une série d’incidents survenus à Middlesbrough et dans ses environs.

- Marks & Spencer MKS.L , Asda et Tesco TSCO.L ont averti le Premier ministre Andy Burnham que l'augmentation des taxes professionnelles pesant sur les grands magasins compromettrait la capacité de leurs membres à maintenir des prix bas pour les consommateurs.

The Independent

- La succession du défunt magnat britannique de la technologie Mike Lynch a été autorisée à contester une partie d’une décision lui ordonnant de verser à Hewlett-Packard Enterprise HPE.N plus de 1,2 milliard de dollars dans le cadre de son acquisition en 2011 de la société de logiciels Autonomy.

(1 dollar = 0,7405 livres)

Cryptoactif
Devises
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BODYCOTE
955,250 GBX LSE +4,63%
FRASERS GRP
117,425 GBX LSE -75,13%
HP ENTERPRISE
50,840 USD NYSE -2,71%
HUGO BOSS
39,020 EUR XETRA +0,96%
LSE GROUP
GBX LSE 0,00%
MARKS & SPENCER
390,950 GBX LSE -0,98%
TESCO
471,550 GBX LSE +3,12%
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