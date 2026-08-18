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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 18 août
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 05:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La FIFA a annoncé lundi que son directeur des opérations, Kevin Lamour, avait quitté l'organisation , quelques semaines après avoir critiqué publiquement le projet de Gianni Infantino de céder une partie des droits commerciaux de la Coupe du monde et d'autres tournois.

- Perini Navi, le constructeur naval italien à l’origine du superyacht de feu le magnat de la technologie Mike Lynch, qui a coulé au large de la Sicile en 2024, a été mis en vente par sa société mère, The Italian Sea Group.

The Guardian

- Jamie Dimon, le patron de la banque américaine JP Morgan

JITAX.O , a exhorté le Ministre des Finances John Healey à ne pas utiliser son premier budget en tant que Ministre des Finances pour augmenter les impôts sur les bénéfices colossaux des banques.

-Virgin Trains s’est vu accorder l’accès au réseau ferroviaire par l’autorité de régulation, ce qui lui permettra d’assurer des liaisons entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam à partir de 2030, une étape décisive pour briser le monopole de l’Eurostar sur la ligne transmanche.

The Telegraph

- Le Parti travailliste a attribué à des consultants un contrat de 450 millions de livres sterling (609,25 millions de dollars) pour dispenser une formation à l’intelligence artificielle (IA) à la fonction publique, alors même qu’il s’était engagé à réduire les dépenses consacrées aux conseillers externes.

-Les analystes de la Banque centrale européenne ont déclaré que l'essor de l'IA, qui avait propulsé les valorisations de Wall Street à des niveaux vertigineux, avait laissé la zone euro vulnérable.

Sky News

-Gary Hoffman, vétéran du secteur bancaire qui a contribué à ramener Northern Rock dans le giron du secteur privé après son sauvetage par l’État, cède les rênes de Monzo.

-DB Cargo UK, l’un des plus grands opérateurs de fret ferroviaire britanniques, est mis en vente alors que sa société mère allemande, détenue par l’État, est confrontée à des difficultés financières dans ses activités nationales et européennes.

The Independent

- L’économiste en chef Andrei Klepach d’une banque publique russe de développement a été licencié après avoir, selon certaines informations, établi des comparaisons entre l’économie russe actuelle et la révolution de 1917.

- Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a déclaré que le terrible accident mortel par collision frontale impliquant un véhicule volé était le résultat d'"un acte irresponsable et dangereux".

(1 dollar = 0,7386 livre sterling)

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