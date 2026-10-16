RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 16 octobre

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Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le ministre britannique des Finances, John Healey, s'apprête à augmenter les taxes sur les banques britanniques afin de maintenir le cap des plans de réduction du déficit, suite à l'impact de la guerre en Iran sur les finances publiques du pays.

- Le groupe de luxe Richemont CFR.S , propriétaire de Cartier, est en pourparlers pour rejoindre le Global Diamond Consortium, qui fait une offre sur le mineur de diamants De Beers, mis en vente par son actionnaire majoritaire Anglo American AAL.L .

The Guardian

- Le ministre britannique de la Défense, Wes Streeting, a exhorté les États-Unis à soutenir l’Ukraine lors de sa visite dans la capitale américaine et s’est efforcé d’apaiser les tensions entre les deux pays dans le contexte de la polémique autour de Starlink.

- La société britannique Thames Water a demandé à ses créanciers une aide supplémentaire de 2,4 milliards de livres sterling (3,19 milliards de dollars) pour poursuivre son activité jusqu'à l'automne 2027, alors que cette entreprise de services publics croule sous une dette d'environ 20 milliards de livres sterling.

The Telegraph

- La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré qu’elle envisageait d’intervenir dans l’accord conclu entre Comcast CMCSA.O et Sky visant à racheter les chaînes de télévision et le service de streaming de la chaîne britannique ITV ITV.L pour 1,6 milliard de livres sterling (2,12 milliards de dollars), en raison des inquiétudes quant à l’impact de cette opération sur la diversité des fournisseurs d’informations au Royaume-Uni.

- Le ministère britannique de la Défense fait pression pour acquérir une nouvelle génération de satellites Skynet auprès du géant américain Lockheed Martin LMT.N , dans le cadre d’un accord potentiel pouvant atteindre 2 milliards de livres sterling (2,66 milliards de dollars).

Sky News

- Les propriétaires de la chaîne européenne de magasins discount Poundland font intervenir d’urgence trois experts en restructuration au sein de son conseil d’administration, en prévision d’une vente ou d’un dépôt de bilan attendu dans les prochains jours.

- Le gouvernement britannique s’apprête à publier les résultats des enquêtes menées sur la tentative avortée d’Abu Dhabi de racheter le Daily Telegraph, après que l’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des médias, a estimé que cette opération risquait de porter atteinte à la liberté de la presse britannique.

The Independent

- Le gouvernement britannique s’apprête à dévoiler son projet d’étendre la redevance audiovisuelle de la BBC aux services de streaming en ligne, dans le cadre de ce que l’on surnomme officieusement la « taxe YouTube », afin d’empêcher les utilisateurs de se soustraire à cette redevance en se connectant à Internet via leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur.

(1 dollar = 0,7533 livre sterling)