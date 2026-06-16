RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 16 juin

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16 juin - Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Apple AAPL.O et Google GOOGL.O seront contraints de procéder à des contrôles d'âge auprès des enfants utilisant leurs téléphones, conformément aux projets élaborés par les ministres après l'annonce par Sir Keir Starmer d'une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans.

- Doncasters Group, une société d'ingénierie spécialisée basée à Derby et fondée en 1778, a dévoilé lundi son projet de s'introduire en bourse aux États-Unis et de lever jusqu'à 747 millions de dollars.

The Guardian

- Le déficit commercial de l'UE avec la Chine a atteint un niveau record de 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) par jour, selon les données commerciales officielles, alimentant les inquiétudes quant à l'avenir de la « colonne vertébrale industrielle » de l'Europe.

- Le groupe pharmaceutique australien Sigma Healthcare SIG.AX a renoncé à son projet de rachat de la chaîne de distribution britannique Boots, abandonnant une opération estimée à 10 milliards de dollars.

The Telegraph

- L'armée britannique est confrontée à des retards concernant une nouvelle flotte de chars. Les responsables du projet travaillant sur le programme de modernisation du Challenger 3, d'un montant de 1 milliard de livres sterling (1,34 milliard de dollars), seraient aux prises avec des problèmes techniques causés par une boîte de vitesses défaillante.

- La société britannique Rolls-Royce RR.L va construire des mini-centrales nucléaires pour la Suède, ce qui donne un élan considérable aux ambitions du géant britannique de l'ingénierie en Europe.

Sky News

- Le directeur de PureGym, Clive Chesser, va démissionner après seulement 18 mois à la tête de la plus grande chaîne britannique de clubs de remise en forme, qui emploie plus de 7 000 personnes et compte 2,5 millions de membres.

- Le débat sur l'extension de l'aéroport d'Heathrow a été relancé après que Sky News a obtenu une lettre de la secrétaire générale du syndicat Unite, Sharon Graham, réitérant son soutien à la proposition d'une troisième piste parrainée par Heathrow Airport Limited (HAL), dont le coût s'élève à près de 50 milliards de livres sterling (67,03 milliards de dollars), y compris les investissements associés aux infrastructures existantes.

(1 $ = 0,8630 euro)

(1 $ = 0,7459 livre)