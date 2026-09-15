RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 15 septembre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* Stephan Sturm, président d’Hugo Boss BOSSn.DE , va démissionner du conseil de surveillance du groupe de mode allemand à la suite de discussions avec le distributeur britannique Frasers, son principal actionnaire.

* Open Cosmos, soutenu par le fonds de capital-risque de la défense du gouvernement britannique, a levé 300 millions d’euros (346,11 millions de dollars) afin d’accélérer le développement de ses infrastructures spatiales.

The Guardian

* Le secrétaire d’État britannique aux Entreprises, Jonathan Reynolds, a déclaré que le gouvernement allait poursuivre le rachat public de la société Speciality Steel UK, basée dans le Yorkshire, afin de préserver les emplois de ses 1.300 salariés.

* OpenAI a appelé les législateurs britanniques à agir immédiatement et à adopter une législation afin de réguler les systèmes d’intelligence artificielle les plus avancés.

The Telegraph

* L'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Crispin Odey a perdu son appel contre l'interdiction d'exercer prononcée par la Financial Conduct Authority à la suite d'une série d'allégations d'inconduite sexuelle.

* Uber UBER.N recrute des locuteurs du cockney et du geordie pour dialoguer avec des chatbots IA, afin de les aider à comprendre les accents régionaux.

Sky News

* La société britannique Payments Delivery Company cherche à lever environ 50 millions de livres sterling (67,42 millions de dollars) pour financer une nouvelle plateforme d’infrastructure de paiement qui pourrait constituer une alternative nationale à ses concurrents Mastercard MA.N et Visa V.N .

* Le distributeur de meubles en ligne Dusk a suspendu ses projets d’introduction en bourse de 300 millions de livres sterling pour une durée indéterminée et prévoit désormais de rester une entreprise privée.

The Independent

* Les pubs et commerces britanniques d’Angleterre et du Pays de Galles seront autorisés à accepter l’identité numérique comme preuve d’âge valable lors de l’achat d’alcool, en vertu d’une nouvelle législation.

(1 dollar = 0,8668 euro)

(1 $ = 0,7417 livre sterling)