RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 13 juillet

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Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times - Des investisseurs ont déposé des plaintes contre British American Tobacco BATS.L , l'accusant de ne pas avoir correctement informé la Bourse de ses activités en Corée du Nord. ReAssure, filiale de Standard Life, et Aberdeen, un des groupes d'investissement du FTSE 100, font partie d'un groupe d'investisseurs ayant intenté une action en justice.

- La Banque d’Angleterre semble avoir repoussé son objectif principal visant à ce qu’au moins 500 employés soient basés à Leeds d’ici 2027. Cet engagement, pris en mai 2024, signifierait qu’environ un employé sur dix travaillerait depuis cette ville du nord du pays.

The Guardian - Les ministres britanniques s’apprêtent à sévir contre les casinos sans licence qui sponsorisent des équipes sportives britanniques, alors que des critiques soulignent que le retard pris par ces propositions a permis à des sociétés de jeux d’argent offshore de conclure des accords lucratifs avec des clubs de Premier League. - La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a exhorté Andy Burnham à arriver à Downing Street avec un « plan bien ficelé », affirmant que le futur Premier ministre serait rapidement mis à l’épreuve par une série de « chocs et de défis » à venir.

Sky News - Jayne-Anne Gadhia, ancienne directrice de Virgin Money, a été désignée comme la candidate préférée des ministres pour remplacer Jan du Plessis au poste de prochaine présidente du Financial Reporting Council (FRC) du Royaume-Uni, quelques mois après que le gouvernement a officiellement abandonné son projet de création d’un nouvel organisme de régulation de l’audit légal.