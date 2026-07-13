Corée du Sud: grève partielle nationale chez Hyundai Motors

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les travailleurs du constructeur automobile Hyundai Motors en Corée du Sud ont débuté lundi une grève nationale partielle de trois jours, après l'échec de négociations concernant notamment des hausses de salaires.

Près de 40.000 salariés doivent prendre part au mouvement, avec un arrêt du travail quatre heures par jour jusqu'à mercredi, selon le syndicat principal de l'entreprise.

Les salariés du plus grand constructeur automobile sud-coréen demandent une hausse de leur prime de performance et de leurs salaires. Ils souhaitent aussi repousser leur âge de départ à la retraite afin de toucher leur salaire plus longtemps.

Les négociations entre les syndicats et la direction durent depuis mai, mais ont à nouveau échoué le 8 juillet.

"Nous allons arrêter les chaînes de production pendant quatre heures chaque jour - les équipes de jour et de nuit s'arrêtant chacune deux heures - de lundi à mercredi", a indiqué un responsable syndical à l'AFP.

Les responsables syndicaux ont également entamé lundi un sit-in nocturne.

Selon le journal Maeil Business, cette grève partielle pourrait faire perdre 200 milliards de wons (116 millions d'euros) à l'entreprise.

La direction avait proposé d'augmenter le salaire mensuel de base de 89.000 wons (52 euros), d'offrir une prime de performance représentant 350% du salaire de base mensuel plus 10 millions de wons, et d'octroyer 15 actions de l'entreprise à chacun.

Le syndicat principal a rejeté cette offre, exigeant une augmentation du salaire de base de 149.600 wons (85 euros), une prime de performance équivalant à 30% du bénéfice net de l'année précédente, un bonus de 800% de leur salaire mensuel, un report de l'âge de la retraite et le retour de salariés licenciés.

Dans une déclaration aux salariés d'une usine d'Ulsan (sud-est), le vice-président exécutif Choi Yeong-il a exprimé son "profond regret", face à cette grève, "au moment où nous devrions chercher à redresser nos résultats grâce au lancement de nouveaux modèles au second semestre", a rapporté l'agence Yonhap.

Ce mouvement interviennent dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la sécurité de l'emploi dans le secteur, au vu des progrès de la robotique et de l'intelligence artificielle (IA).

Hyundai prévoit de déployer des robots humanoïdes dans ses usines américaines à partir de 2028.

L'entreprise n'a pas dévoilé de projet visant à les introduire dans ses usines sud-coréennes, mais plusieurs experts estiment que ce n'est qu'une question de temps.

Le syndicat principal de l'entreprise a indiqué qu'il se prononcerait mercredi sur une éventuelle poursuite du mouvement.