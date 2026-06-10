RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 10 juin

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- GlaxoSmithKline GSK.L a conclu un accord pour racheter Nuvalent NUVL.O , une société biopharmaceutique américaine spécialisée en oncologie, pour 10,6 milliards de dollars.

- La police métropolitaine britannique a défendu l'utilisation de Palantir PLTR.O pour identifier les fautes professionnelles et la corruption après que Sir Sadiq Khan, le maire de Londres, eut opposé son veto à un contrat de 50 millions de livres sterling avec la société technologique américaine.

The Guardian

- L'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête sur le rachat de Warner Bros Discovery WBD.O par Paramount Skydance PSKY.O pour 110 milliards de dollars.

The Telegraph

- La société britannique Boots est en pourparlers pour se vendre pour 7,5 milliards de livres sterling à la famille à l'origine de Primark et à une chaîne de pharmacies australienne.

Sky News

- Le ministère britannique de la Défense et l'Agence spatiale britannique prolongent leur soutien à un fonds phare dédié aux « deeptechs » dans le cadre d'un programme de financement de 33 millions de livres sterling qui sera déployé sur plusieurs piliers de la stratégie industrielle britannique.