 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ-Carlyle va céder Flender à Triton Partners
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CARLYLE CG.O :

* VENTE DE FLENDER À TRITON PARTNERS Autres informations sur la société: CG.O

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

THE CARLYLE GRP
44,4900 USD NASDAQ -1,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
66,55 +5,47%
SOITEC
160,55 +4,90%
Pétrole Brent
98,4 +2,56%
CAC 40
8 185,1 -0,29%
2CRSI
55,6 -4,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank