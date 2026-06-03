RÉSUMÉ-Carlyle va céder Flender à Triton Partners

information fournie par Reuters • 03/06/2026 à 09:23

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CARLYLE CG.O :

* VENTE DE FLENDER À TRITON PARTNERS Autres informations sur la société: CG.O