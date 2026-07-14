RÉSUMÉ 6-Trump renonce à sa proposition d'instaurer des redevances dans le détroit d'Ormuz au profit d'accords d'investissement dans le Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Révision à la lumière d'un message de Trump sur les droits de passage dans le détroit d'Ormuz)

* Les contrats à terme sur le pétrole réduisent leurs gains après la publication de Trump

* Trump affirme avoir pris cette décision à la suite de discussions avec des dirigeants du Moyen-Orient

* Les droits américains devaient entrer en vigueur à 20 h 00 GMT

par Enas Alashray, Elwely Elwelly, Tala Ramadan et Katharine Jackson

Le président américain Donald Trump est revenu sur sa proposition d'imposer des droits de 20 % pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz dans le cadre du conflit avec l'Iran, déclarant mardi qu'il chercherait plutôt à conclure des accords d'investissement avec les États du Golfe.

Les forces américaines avaient mené plusieurs vagues d’attaques pour la troisième nuit consécutive après que Téhéran eut annoncé la fermeture du détroit, ce qui avait poussé Trump, lundi, à rétablir un blocus sur le trafic maritime iranien et à proposer ces redevances.

Mais un peu moins de cinq heures avant l’entrée en vigueur prévue de cette redevance, à 20 h 00 GMT, Trump a déclaré que le détroit était ouvert à tout le trafic maritime, à l’exception de celui de l’Iran.

"À la suite de discussions très fructueuses avec les dirigeants du Moyen-Orient, j’ai décidé de remplacer la redevance de remboursement de 20 % imposée par les États-Unis par des accords commerciaux et d’investissement que les différents États du Golfe concluront avec les États-Unis", a-t-il déclaré dans un message publié sur Truth Social.

Les cours à terme du pétrole ont réduit leurs gains après la publication de ce message, alors qu’ils avaient augmenté plus tôt dans la journée de mardi. L’intensification des attaques avait renforcé les doutes quant à la capacité d’un protocole d’accord signé le mois dernier à mettre définitivement fin à la guerre, qui a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et fait craindre une hausse de l’inflation à l’échelle mondiale.

L’Iran a riposté en attaquant une base de l’armée américaine en Jordanie à l’aide de missiles balistiques, tandis que Bahreïn, qui abrite une base navale américaine, a déclaré avoir repoussé une attaque aérienne iranienne. La Jordanie a indiqué avoir abattu quatre missiles balistiques et des explosions ont été entendues à Manama, la capitale de Bahreïn.

Avant la guerre, environ un cinquième du trafic mondial de pétrole et de gaz transitait quotidiennement par le détroit d’Ormuz. Si les États-Unis devaient imposer une redevance de 20 %, cela pourrait générer environ 240 millions de dollars par jour. L'agence des Nations unies chargée du transport maritime a déclaré qu'elle s'opposait à toute redevance sur les détroits utilisés pour la navigation internationale, et qu'il n'existait aucune base juridique pour instaurer des péages obligatoires sur le transit dans ces détroits.