RÉSUMÉ 3-L'Iran réaffirme son droit de contrôler la navigation dans le détroit d'Ormuz après qu'un navire a été touché près d'Oman

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration d'un responsable américain au paragraphe 5, des informations sur les livraisons d'engrais au paragraphe 8, de nouveaux largages de tracts par Israël dans le sud du Liban et du contexte libanais aux paragraphes 22 à 24)

* L'Iran affirme que ses droits dans le détroit d'Ormuz doivent être respectés

* Téhéran s'indigne de la déclaration commune des États-Unis et des pays du Golfe

* Les cours du pétrole continuent de baisser alors que de nouveaux pétroliers quittent le détroit

* Un « objet non identifié » a percuté un navire près d’Oman jeudi

* Deux responsables américains ont imputé la responsabilité de l'incident à l'Iran

par Jana Choukeir, Eman Abouhassira et Jonathan Saul

Téhéran a réaffirmé vendredi son droit à contrôler la navigation dans le détroit d’Ormuz et a mis en garde les États du Golfe contre toute alliance avec les États-Unis, au lendemain d’une attaque contre un navire près d’Oman qui a mis en évidence la fragilité d’un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre avec l’Iran .

L'Iran réagissait ainsi à ce qu'il a qualifié de “ déclaration commune interventionniste, irresponsable et provocatrice ” des États-Unis et de six États du Golfe, qui rejetaient l'insistance de l'Iran à percevoir des droits de passage sur les navires transitant par le détroit.

“ La sécurité du passage dans le détroit d’Ormuz ne peut être garantie dans le cadre d’accords ambigus, de routes parallèles ou d’un processus décisionnel qui ne tient pas compte du rôle de l’Iran en tant qu’État côtier ”, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi sur X.

Soulignant les risques auxquels est exposée la navigation, la télévision d’État iranienne a indiqué que trois pétroliers étrangers qui tentaient ce qu’elle a qualifié de “ passage non autorisé ” du détroit avaient été refoulés après un avertissement du Corps des gardiens de la révolution islamique. Elle n’a pas donné plus de détails.

Interrogé à ce sujet, un responsable américain a déclaré: “ Nous avons pris connaissance de ces informations et nous les examinons. Le président (Donald) Trump a clairement indiqué que l’Iran ne pouvait pas entraver la libre circulation dans le détroit. ”

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 3 % vendredi, s’orientant vers de lourdes pertes hebdomadaires malgré les interprétations contradictoires de l’accord provisoire conclu la semaine dernière entre l’Iran et les États-Unis et un ralentissement du trafic dans le détroit, par lequel transite habituellement un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Saudi Aramco a repris vendredi les chargements de brut sur son terminal de Ras Tanura dans le Golfe, le plus grand port pétrolier du monde, après une interruption de près de quatre mois, selon les données maritimes.

Les expéditions d’engrais transitant par le détroit ont également repris , contribuant ainsi à apaiser les craintes d’une flambée des prix alimentaires mondiaux due à la fermeture prolongée de cette voie navigable.

“ NAVIGATION SANS RESTRICTIONS ” Le secrétaire d’État américain Marco Rubio — qui achevait une tournée dans le Golfe afin de rassurer les alliés régionaux inquiets au sujet de l’accord provisoire — a déclaré jeudi aux journalistes que si l’Iran menaçait ou bloquait des navires dans le détroit, “ nous aurons un problème ”.

Dans une déclaration commune, M. Rubio et le Conseil de coopération du Golfe ont appelé à une “ navigation libre, inconditionnelle et sans restriction ” dans le détroit, sans péages ni “ tentatives d’imposer un contrôle ”. Ils ont affirmé qu’une paix durable devait passer par la résolution des questions relatives aux missiles balistiques iraniens, aux drones et au soutien apporté par l’Iran à des groupes par procuration.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi vendredi en affirmant que la présence militaire américaine dans le Golfe était la source de l’insécurité et des divisions régionales, et que le détroit devait être géré par l’Iran et Oman conformément aux termes de l’accord provisoire.

“ Nous mettons en garde contre la poursuite de politiques hostiles et interventionnistes dans la région ”, a-t-il déclaré.

Téhéran a pris le contrôle effectif de cette voie navigable après les frappes américano-israéliennes contre l’Iran du 28 février, qui ont déclenché la guerre, perturbant les flux pétroliers et ébranlant les marchés énergétiques mondiaux ainsi que l’économie dans son ensemble. L’Iran a ensuite tiré sur Israël et sur les États du Golfe abritant des bases américaines, tandis que des militants du Hezbollah, alignés sur l’Iran, ont tiré sur Israël depuis le Liban, ravivant ainsi le conflit dans cette région.

Ali Akbar Velayati, conseiller principal du Guide suprême iranien, a adressé un avertissement aux alliés de Washington dans le Golfe.

“ La stabilité des États arabes du golfe Persique repose sur la gestion du détroit d’Ormuz par l’Iran depuis un siècle… leur survie stratégique dépend de la tolérance de Téhéran ”, a déclaré M. Velayati sur X.

La compagnie taïwanaise Evergreen Marine 2603.TW a indiqué plus tôt vendredi que son navire battant pavillon singapourien, l’Ever Lovely, avait été heurté jeudi près d’Oman par un “ objet inconnu ” alors qu’il suivait une route recommandée par l’agence navale britannique UKMTO.

Personne n’a été blessé et le navire a repris sa route pour sortir du détroit. Deux responsables américains ont déclaré à Reuters que l’Iran avait tiré sur le navire . L’Autorité iranienne du détroit du golfe Persique — créée par Téhéran pour gérer les demandes de passage des navires dans le détroit — a déclaré que le passage par des routes non autorisées relèverait de “ la responsabilité du propriétaire, de l’exploitant et du commandant du navire ”. Le gouvernement américain n’a pas immédiatement réagi. Trump a averti ce mois-ci que si l’Iran ne respectait pas l’accord provisoire, notamment la réouverture du détroit, les États-Unis reprendraient probablement leurs bombardements sur le pays. Le président sud-coréen Lee Jae Myung a déclaré vendredi que trois navires sud-coréens quitteraient le détroit au cours du week-end, après que le ministère des Océans eut signalé que huit autres navires sud-coréens avaient déjà quitté les lieux.

ISRAËL LANCE DES TRACTS DANS LE SUD DU LIBAN

Des désaccords persistent également sur d’autres éléments de l’accord-cadre de cessez-le-feu, notamment concernant les incitations financières accordées à l’Iran, les inspections nucléaires et la guerre parallèle menée par Israël au Liban.

L'accord prévoit 60 jours de négociations pour aborder les questions les plus épineuses, notamment le programme nucléaire iranien.

Vendredi, Israël a largué des tracts au-dessus de la ville de Mansouri, dans le sud du Liban, ordonnant aux habitants de quitter les lieux, ont rapporté les médias d'État libanais. Il s'agit du premier ordre de ce type depuis l'entrée en vigueur, samedi soir, du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Israël a déclaré qu’il maintiendrait des troupes dans ce qu’il appelle une “ zone tampon ” au sud du Liban, destinée à contrecarrer les attaques du Hezbollah contre le nord d’Israël. L’Iran souhaite qu’Israël se retire complètement et affirme que le cessez-le-feu au Liban fait partie intégrante de son accord provisoire avec les États-Unis qui a mis fin aux hostilités.

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré vendredi que toute attaque iranienne contre Israël serait la “ plus grande erreur ” de Téhéran.