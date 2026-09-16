RÉSUMÉ 2-La Fed relève ses taux et envisage de nouveaux resserrements monétaires afin d'accélérer la baisse de l'inflation

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(Mises à jour suite à la publication de la déclaration de politique monétaire et des projections trimestrielles)

* La Fed relève son taux directeur à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %

* Les nouvelles projections indiquent que les responsables prévoient un taux directeur compris entre 4,00 % et 4,25 % d’ici fin 2026, et inchangé à la fin de 2027

* Warsh tiendra une conférence de presse à 14 h 30 EDT (18 h 30 GMT)

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt mercredi et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt dans les mois à venir. Le nouveau président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, s’est rallié à une décision unanime qui reconnaît de fait l’incapacité de l’administration Trump, jusqu’à présent, à maîtriser l’inflation.

Alors que le président Donald Trump avait promis de faire baisser les prix sous son mandat, l’impact combiné de ses droits de douane sur les importations mondiales, d’un choc énergétique consécutif au début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran et des dépenses d’investissement liées à l’essor de l’intelligence artificielle a maintenu les pressions sur les prix suffisamment intenses pour que la Fed estime nécessaire de relever son taux d’intérêt de référence au jour le jour d’un quart de point de pourcentage, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %.

Les nouvelles projections de politique monétaire ont montré que 16 des 18 membres du comité prévoient au moins une nouvelle hausse d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année, seuls deux d’entre eux estimant que les taux resteront stables à partir de maintenant. Warsh n’a apparemment, une fois de plus, pas soumis de projection de taux.

Il s’agit du premier revirement de politique monétaire sous la houlette du nouveau président de la Fed, qui a pris ses fonctions fin mai après avoir été choisi par Trump dans l’espoir qu’il réduirait les taux.

Au contraire, la nouvelle déclaration de politique monétaire et les projections économiques de la Fed montrent une banque centrale ouvrant la voie à un resserrement de la politique monétaire jusqu’à l’année prochaine, avec un taux directeur s’élevant à une fourchette comprise entre 4,00 % et 4,25 % d’ici la fin de cette année et se maintenant à ce même niveau jusqu’à la fin de l’année 2027.

« La mesure de politique monétaire prise aujourd’hui favorisera un retour plus rapide à l’objectif de 2 % fixé par le Comité », a déclaré la banque centrale dans sa déclaration de politique monétaire à l’issue d’une réunion de deux jours.

Bien que le communiqué n’ait donné aucune indication prospective sur les prochaines décisions de politique monétaire, conformément à la préférence de Warsh, cette décision devrait dissiper les doutes selon lesquels le président de la Fed s’abstiendrait de resserrer la politique monétaire par déférence envers Trump, une question qui a persisté durant ses premiers mois au pouvoir.

Le communiqué a supprimé une référence antérieure attribuant le niveau élevé actuel de l’inflation à des « chocs d’offre », notamment dans le secteur de l’énergie, ce qui reflète les inquiétudes des décideurs politiques, dont Warsh, quant au fait que les pressions sur les prix étaient trop généralisées pour être rassurantes.

Warsh doit tenir une conférence de presse à partir de 14 h 30 EDT (18 h 30 GMT) pour commenter cette décision.

TOUS LES REGARDS SONT TOURNÉS VERS WARSH

Cette hausse des taux a été annoncée moins de deux mois avant les élections de mi-mandat, qui détermineront si les républicains de Trump conserveront le contrôle du Congrès pour les deux dernières années de sa présidence. Les républicains font face à une bataille difficile face à des électeurs mécontents des prix de l’essence, qui ont augmenté d’environ un tiers par rapport à l’année dernière, et des taux d’intérêt des prêts immobiliers, qui n’ont cessé de grimper cette année. Le taux moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans avoisine désormais les 7 %.

Les nouvelles projections économiques trimestrielles des décideurs politiques ont revu à la hausse les estimations d’inflation, mesurées par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, à 3,7 % contre les 3,6 % prévus lors de la réunion de la Fed en juin. L’inflation ne devrait pas revenir à l’objectif de 2 % avant 2029, soit un an plus tard que prévu initialement.

La croissance économique a été légèrement revue à la hausse, passant de 2,2 % à 2,3 %, tandis que le taux de chômage devrait s’établir à 4,1 % en fin d’année, contre les 4,3 % prévus en juin.

La manière dont Warsh présentera, lors de sa conférence de presse, la logique sous-jacente à la hausse des taux et la probabilité de nouvelles mesures sera déterminante pour façonner la réaction des marchés financiers, qui ont fait grimper les rendements des obligations du Trésor américain à long terme. La hausse des taux de mercredi était largement attendue, mais les investisseurs attendront des informations supplémentaires de la part du président de la Fed sur ce qui pourrait entraîner de nouvelles hausses des coûts d’emprunt.

Warsh s’est engagé à ramener l’inflation à 2 % « de manière claire et à un rythme suffisant » en augmentant les taux si nécessaire.