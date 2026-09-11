RÉSUMÉ 2-L'inflation à la consommation aux États-Unis s'accélère en août

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(Mise à jour avec le rapport)

* Les économistes avaient prévu une hausse de l'IPC en août de 0,4 % par rapport au mois précédent et de 3,4 % en glissement annuel

* Ce rapport permettra de déterminer si la Réserve fédérale relèvera ou non ses taux d'intérêt la semaine prochaine

* Selon l’outil CME FedWatch, les marchés tablaient sur une probabilité d’environ 70 % d’une hausse de 25 points de base de la Fed avant la publication du rapport sur l’IPC

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis ont connu une accélération en août, le coût de l'essence ayant rebondi après deux baisses mensuelles consécutives, renforçant ainsi les anticipations des marchés financiers quant à une possible hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale la semaine prochaine.

L’indice des prix à la consommation a progressé de 0,4 % le mois dernier, après une légère hausse de 0,1 % en juillet, a indiqué vendredi le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail. Sur les douze mois clos en août, l’inflation des prix à la consommation a progressé de 3,4 %, après avoir enregistré une hausse du même ordre enjuillet.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,4 % de l’IPC sur le mois et de 3,4 % en glissement annuel. Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC a progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse de 0,2 % en juillet. L’IPC dit « de base » a augmenté de 2,4 % en glissement annuel en août, après une hausse de 2,5 % en juillet.

La banque centrale américaine se base sur les indices des prix des dépenses de consommation personnelle pour définir son objectif d’inflation de 2 %.

Le gouvernement a annoncé jeudi une hausse de l’indice des prix à la production en août, avec des hausses marquées de plusieurs composantes clés qui entrent dans le calcul de l’inflation mesurée par le PCE. Cela s’ajoute au solide rapport sur l’emploi de la semaine dernière pour le mois d’août, renforçant ainsi les perspectives d’une hausse des taux la semaine prochaine.

Les probabilités d’une hausse des taux avaient diminué à la suite des commentaires du gouverneur de la Fed, Christopher Waller , lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker la semaine dernière, au cours duquel il s’était dit enclin à plaider en faveur du maintien des taux inchangés si les données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes.

Les cours du pétrole ont repassé la barre des 100 dollars le baril jeudi, tandis que les prix du gazole atteignent des niveaux records, ce qui laisse penser que l’inflation devrait rester élevée et s’étendre à d’autres secteurs.

FRUSTRATION CROISSANTE FACE À L'INFLATION

Certains économistes ont estimé que les pressions sur les prix persistaient en raison des droits de douane sur les importations, notamment ceux récemment imposés au Canada, l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

La frustration suscitée par la hausse des prix, notamment ceux de l’essence et des denrées alimentaires, a entraîné une forte érosion de la cote de popularité e du président Donald Trump et pourrait coûter à son parti républicain le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre.

À la suite de la publication jeudi des chiffres de l'IPP, les estimations des économistes concernant l'indice des prix PCE sous-jacent pour le mois d'août allaient d'une hausse minimale de 0,15 % à une hausse maximale de 0,28 %. L'inflation PCE sous-jacente avait progressé de 0,2 % en juillet. Les estimations concernant la hausse en glissement annuel de l’inflation PCE sous-jacente variaient entre 3,2 % et 3,3 %. L’inflation PCE sous-jacente a progressé de 3,3 % au cours des douze mois clos en juillet.

Le rapport sur l’inflation PCE du mois d’août tiendra compte de modifications méthodologiques qui, selon certains économistes, pourraient faire baisser le taux d’inflation sous-jacente de quelques points de base.

Avant la publication du rapport sur l’IPC, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 70 % d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, selon l’outil FedWatch du CME. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la Fed se situe actuellement dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.

Le président de la Fed, Kevin Warsh , a déclaré le mois dernier que la banque centrale « aurait du pain sur la planche » si les décideurs politiques n’obtenaient pas l’assurance nécessaire que l’inflation se dirige vers les 2 %.

Mais Donald Trump fait pression sur la Fed pour qu’elle abaisse ses taux, ayant publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux: « BAISSEZ LES TAUX OU JE CESSERAI DE COMMERCIALISER AVEC LES PAYS AVEC LESQUELS NOUS AVONS UN DÉFICIT. » Les économistes ont imputé à ce qu’ils ont qualifié d’« intimidation politique » la flambée des rendements des obligations d’État américaines à long terme. Certains s’attendaient à ce que la Fed resserre sa politique monétaire mercredi prochain afin de souligner son indépendance.