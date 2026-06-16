RÉSUMÉ 1-Les mises en chantier de logements individuels aux États-Unis ont atteint leur plus bas niveau depuis huit mois ; les prix à l'importation ont augmenté plus que prévu

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* Les mises en chantier de maisons individuelles reculent de 1,9 % en mai

* Les permis de construire pour de futures maisons individuelles augmentent de 0,6 %

* Les mises en chantier globales chutent de 15,4 %; les permis de construire reculent de 0,7 %

* Les prix à l'importation augmentent de 1,9 %, portés par les carburants et les biens d'équipement

par Lucia Mutikani

La construction de maisons individuelles aux États-Unis a atteint en mai son plus bas niveau depuis huit mois, sous la pression de la hausse des taux hypothécaires et des prix des matériaux de construction, ce qui laisse penser que le marché immobilier pourrait continuer à freiner la croissance économique au deuxième trimestre.

Cette baisse, combinée à une chute des mises en chantier de logements collectifs, a fait chuter le nombre total de mises en chantier à son plus bas niveau depuis six ans le mois dernier, selon le rapport publié mardi par le ministère du Commerce. La main-d’œuvre et les terrains à bâtir se font également rares, ce qui empêche les constructeurs de répondre à une pénurie de logements qui a entraîné une crise de l’accessibilité financière. L'investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, s'est contracté pendant cinq trimestres consécutifs. Une enquête de l'Association nationale des constructeurs de logements (NAHB) publiée lundi a montré que le moral des constructeurs s'était détérioré en juin.

"Rien n’indique que la construction de logements aux États-Unis connaisse une reprise à la hausse dans un avenir proche, compte tenu des taux hypothécaires élevés, de la surconstruction antérieure dans le Sud, des stocks élevés de logements neufs par rapport aux ventes, et du niveau actuellement déprimé de l’activité des constructeurs dans l’enquête de la NAHB", a déclaré Sal Guatieri, économiste senior chez BMO Capital Markets.

Les mises en chantier de maisons individuelles, qui représentent l’essentiel de la construction résidentielle, ont reculé de 1,9 % pour s’établir à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 882.000 unités, a indiqué mardi le Bureau du recensement du département du Commerce. Ce niveau est le plus bas depuis septembre dernier. La construction de maisons individuelles a reculé dans les régions du Sud et de l’Ouest, mais a progressé dans le Nord-Est et le Midwest. Elle a diminué de 6,7 % en glissement annuel en mai. Les taux hypothécaires ont augmenté, la guerre soutenue par les États-Unis contre l’Iran ayant fait grimper les prix du pétrole, ce qui a alimenté l’inflation et les rendements des bons du Trésor. Le taux du prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans, très répandu, a augmenté de plus de 50 points de base depuis le début du conflit fin février, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Dimanche, Washington et Téhéran ont annoncé s’être mis d’accord sur les conditions pour mettre fin à la guerre et rouvrir le détroit d’Ormuz. Avant la guerre, le marché immobilier subissait la pression des droits de douane à l’importation, qui avaient fait grimper les prix des matériaux de construction et des appareils électroménagers.

Les permis de construire pour de futures maisons individuelles ont augmenté de 0,6 % le mois dernier, pour atteindre un taux de 886.000 unités. Les permis de construire ont progressé dans le Midwest et le Sud, mais ont reculé dans le Nord-Est et l’Ouest. En mai, ils ont baissé de 1,8 % en glissement annuel.

Les mises en chantier de projets immobiliers de cinq logements ou plus, un segment très volatil, ont chuté de 41,6 % pour s’établir à un rythme de 284.000 logements en mai. Les mises en chantier de logements collectifs ont chuté de 12,3 % en glissement annuel. L’ensemble des mises en chantier a reculé de 15,4 %, pour s’établir à un rythme de 1,177 million d’unités. Elles ont diminué de 8,7 % en glissement annuel en mai.

Les permis de construire pour les projets de logements collectifs ont baissé de 3,5 % pour s’établir à un rythme de 474.000 logements le mois dernier. Dans l’ensemble, les permis de construire ont reculé de 0,7 % pour s’établir à un rythme de 1,413 million de logements le mois dernier. En mai, ils ont baissé de 0,2 % en glissement annuel. L’investissement résidentiel, qui inclut la construction de logements, a pesé sur le produit intérieur brut pendant cinq trimestres consécutifs.

LES CONSTRUCTEURS GÈRENT LE STOCK DE LOGEMENTS NEUFS

Certains économistes ont toutefois considéré que la baisse des mises en chantier de maisons individuelles était nécessaire, soulignant que le stock de logements neufs invendus sur le marché restait élevé en raison d’une demande faible.

"Ce recul devrait contribuer à éviter une accumulation indésirable de stocks de logements neufs", a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander U.S. Capital Markets.

Les actions américaines étaient en hausse en début de séance. Le dollar est resté stable face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont pour la plupart baissé.

Un autre rapport du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail a montré que les prix à l’importation avaient augmenté plus que prévu en mai, portés par la hausse des prix des carburants et des biens d’équipement, ce qui a entraîné la plus forte hausse annuelle depuis près de quatre ans.

Les prix à l’importation ont augmenté de 1,9 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 2,0 % en avril. Les économistes avaient prévu que les prix à l’importation, qui excluent les droits de douane, progresseraient de 1,0 % après une hausse de 1,9 % initialement annoncée pour avril. Sur les douze mois clos en mai, les prix à l’importation ont progressé de 6,7 %, soit la plus forte hausse depuis août 2022.

Les prix à l’importation ont augmenté de 4,2 % en glissement annuel en avril. L’inflation à la consommation a augmenté en mai à son rythme le plus rapide depuis trois ans, tandis que les prix à la production ont affiché leur plus forte hausse depuis trois ans et demi, a indiqué le gouvernement la semaine dernière. Avec la baisse des cours du pétrole suite à l’accord de paix, l’inflation importée pourrait avoir atteint son pic le mois dernier ou être sur le point de le faire.

La forte inflation et la stabilité du marché du travail ont accru les chances que la Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt. Les économistes estiment toutefois que la barre est haute pour un resserrement de la politique monétaire, un argument renforcé par le recul des cours du pétrole. Les responsables de la banque centrale américaine tiennent une réunion de politique monétaire de deux jours à partir de mardi. La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % , mais s'éloigner d'une orientation accommodante, selon les prévisions des économistes.

Les prix des carburants importés ont augmenté de 12,5 % le mois dernier, après avoir bondi de 18,6 % en avril. Les prix des denrées alimentaires importées ont baissé de 0,1 %.

Les prix des biens d’équipement importés ont progressé de 1,3 %. Une vague de dépenses dans le domaine de l’intelligence artificielle fait grimper les prix des biens d’équipement importés. Hors alimentation et énergie, les prix à l’importation ont augmenté de 1,0 % après une hausse de 0,6 % en avril. Ils ont progressé de 4,2 % en glissement annuel en mai.

Le coût des biens de consommation importés, hors automobiles, a augmenté de 0,5 %. Les prix des véhicules automobiles, des pièces détachées et des moteurs importés ont rebondi de 0,3 %.