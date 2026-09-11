RÉSUMÉ 1-Le prix de l'essence devrait faire grimper les prix à la consommation aux États-Unis en août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'indice des prix à la consommation devrait progresser de 0,4% en août

* Hors alimentation et énergie, l'inflation à la consommation devrait avoir augmenté de 0,2%

* Ce rapport pourrait déterminer si la Réserve fédérale relèvera ou non ses taux d'intérêt la semaine prochaine

par Lucia Mutikani

Les prix à la consommation aux États-Unis devraient avoir connu une accélération en août, le coût de l'essence ayant rebondi après deux baisses mensuelles consécutives, ce qui renforcerait les anticipations des marchés financiers selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait relever ses taux d'intérêt la semaine prochaine.

Le rapport sur l’indice des prix à la consommation publié vendredi par le ministère du Travail ferait suite aux chiffres solides enregistrés jeudi pour plusieurs composantes clés de l’indice des prix à la production , qui alimentent les indices des prix des dépenses de consommation personnelles, les mesures de l’inflation que la banque centrale américaine suit pour atteindre son objectif de 2%.

Le solide rapport sur l’emploi de la semaine dernière, portant sur le mois d’août, a ravivé les perspectives de hausse des taux, alors que celles-ci s’étaient affaiblies à la suite des commentaires du gouverneur de la Fed Christopher Waller lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker, au cours duquel il s’était dit enclin à plaider en faveur du maintien des taux inchangés si les données confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes.

Avec le retour des cours du pétrole au-dessus des 100 dollars le baril, l’inflation devrait rester élevée et s’étendre à d’autres secteurs, ont estimé les économistes. D’autres ont estimé que les pressions sur les prix persisteraient en raison des droits de douane sur les importations, notamment ceux récemment imposés au Canada, l’un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis.

“Ce que l’on pensait être des facteurs temporaires maintenant l’inflation à un niveau élevé semble désormais s’avérer persistant. Le choc énergétique provoqué par la guerre en est désormais à son septième mois et aucune fin n’est en vue”, a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM.

“L’impact des droits de douane sur l’inflation, que l’on pensait être plutôt un effet ponctuel, s’avère plus durable, car l’administration continue d’utiliser ces droits comme un levier pour atteindre ses objectifs politiques de manière ponctuelle.”

L’IPC devrait avoir augmenté de 0,4% le mois dernier, après une légère hausse de 0,1% en juillet, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Sur les douze mois clos en août, l’inflation à la consommation devrait avoir progressé de 3,4%, un chiffre identique à celui de juillet. Le prix moyen de l’essence s’est établi à 4,192 dollars le gallon en août, contre 4,064 dollars en juillet, selon les données de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Une hausse modérée des prix des denrées alimentaires était attendue sur le mois, même si la progression en glissement annuel devrait se maintenir autour de 3,0%.

La frustration suscitée par la hausse des prix, notamment ceux de l’essence et des denrées alimentaires, a entraîné une forte érosion de la cote de popularité du président Donald Trump et pourrait coûter à son parti républicain le contrôle du Congrès américain lors des élections de mi-mandat de novembre.

UNE HAUSSE MODÉRÉE DE L'IPC DE BASE PRÉVUE

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’IPC devrait avoir progressé de 0,2% après une hausse similaire en juillet. La hausse modérée attendue de l’inflation dite “sous-jacente” refléterait un ralentissement des loyers, des prix des vêtements ainsi que des véhicules neufs, entre autres catégories.

Toutefois, la hausse des prix du kérosène a probablement contribué à maintenir les tarifs aériens à un niveau élevé.

Sur les douze mois clos en août, l’inflation de l’IPC “de base” devrait avoir augmenté de 2,4%, après une hausse de 2,5% en juillet. Elle reste inférieure à l’inflation des dépenses de consommation personnelles (PCE) “de base”. À la suite de la publication jeudi des données de l’IPP, les estimations des économistes concernant l’indice des prix PCE “de base” pour août variaient entre une hausse de 0,15% et une augmentation de 0,28%. L’inflation PCE sous-jacente a augmenté de 0,2% en juillet.

Les estimations concernant la hausse en glissement annuel de l’inflation PCE sous-jacente allaient de 3,2% à 3,3%. L’inflation PCE sous-jacente a progressé de 3,3% au cours des 12 mois clos en juillet. Le rapport PCE du mois d’août tiendra compte de modifications méthodologiques qui, selon certains économistes, pourraient faire baisser le taux d’inflation sous-jacente de quelques points de base.

Jeudi, les marchés financiers tablaient sur une probabilité d’environ 70% d’une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, selon l’outil FedWatch du CME. Le taux d’intérêt de référence au jour le jour de la Fed se situe actuellement dans une fourchette de 3,50% à 3,75%. Le président de la Fed, Kevin Warsh , a déclaré le mois dernier que la banque centrale “aurait du pain sur la planche” si les décideurs politiques n’obtenaient pas l’assurance nécessaire que l’inflation se dirige vers 2%.

Mais Donald Trump fait pression sur la Fed pour qu’elle abaisse les taux, ayant publié la semaine dernière sur les réseaux sociaux: “LOWER THE RATE OR I'LL STOP TRADING WITH COUNTRIES WITH WHICH WE HAVE A DEFICIT.” Les économistes ont imputé à ce qu’ils ont qualifié d’“intimidation politique” la flambée des rendements des obligations d’État américaines à long terme. Certains s’attendaient à ce que la Fed resserre sa politique monétaire mercredi prochain afin de souligner son indépendance.

“Une hausse des taux par la Fed le 16 septembre constituerait désormais un message fort soulignant l’indépendance de l’institution et, sans avoir pris connaissance des données d’inflation du mois d’août, c’est ce que j’attends de la Fed”, a déclaré John Ryding, conseiller économique en chef chez Brean Capital.