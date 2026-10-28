RÉSUMÉ 1-La Fed devrait adopter une attitude attentiste en matière de taux

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* La Fed devrait maintenir son taux directeur inchangé dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %

* Les investisseurs tablent sur une probabilité d’environ 90 % d’une pause dans le resserrement monétaire

* Les prochaines données devraient montrer que les pressions sur les prix sont généralisées et persistantes

* La décision de politique monétaire de la Fed sera annoncée moins d'une semaine avant les élections de mi-mandat aux États-Unis

par Howard Schneider

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés mercredi, à moins d’une semaine des élections de mi-mandat américaines décisives , axées sur le coût de la vie, alors que les responsables de la banque centrale attendent de voir si l’inflation se modère ou reste suffisamment forte pour justifier de nouvelles hausses des coûts d’emprunt.

Avant la réunion de politique monétaire de deux jours prévue cette semaine, les responsables de la Fed avaient laissé entendre que la banque centrale pourrait faire preuve de patience après avoir relevé ses taux d’un quart de point de pourcentage le mois dernier.

Le maintien du taux directeur de la Fed dans la fourchette actuelle de 3,75 % à 4,00 % permettrait également de repousser le débat au-delà des élections de mi-mandat du 3 novembre, qui détermineront si le Parti républicain du président Donald Trump conservera le contrôle du Congrès pendant les deux dernières années de son mandat ou s'il cédera l'une ou les deux chambres législatives aux démocrates.

Selon l’outil FedWatch du CME Group,il y a environ 90 % de probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés lorsqu’elle annoncera sa décision de politique monétaire à 14 h EDT (18 h GMT).

L’attention des marchés financiers s’est plutôt portée sur le rythme et l’ampleur probables des futures hausses de taux, que les investisseurs jugent inévitables compte tenu de la vigueur de l’inflation. Les économistes et de nombreux responsables de la Fed considèrent désormais que la hausse des prix n’est pas seulement due au choc persistant des coûts énergétiques résultant de la décision de Trump d’attaquer l’Iran et aux effets résiduels de ses droits de douane, mais aussi à la forte demande du secteur de l’intelligence artificielle et à la bonne santé des dépenses de consommation.

Les responsables de la Fed considèrent que l’inflation tirée par la demande est plus facile à maîtriser, et les craintes que la hausse des prix ne s’étende à l’ensemble de l’économie pourraient conduire certains responsables à exprimer leur désaccord en faveur d’une hausse des taux qu’ils jugent nécessaire pour empêcher l’inflation de s’accélérer.

« Aujourd’hui, la question n’est pas tant de savoir si la Fed va relever ses taux à nouveau, mais plutôt combien de hausses supplémentaires vont suivre », a écrit Dario Perkins, directeur général chargé de la macroéconomie mondiale chez TS Lombard, dans une analyse suggérant que la Fed pourrait être contrainte à une série de hausses « si la bulle de l’IA n’éclate pas ».

Compte tenu de la promesse faite par le président de la Fed, Kevin Warsh, dans un discours du 28 août, de ramener l’inflation à 2 % « à un rythme suffisant », M. Perkins a déclaré que la banque centrale « devra continuer à relever ses taux jusqu’à ce que son objectif soit en vue ».

Ce n’est pas le cas pour l’instant, un fait que M. Warsh devra concilier avec toute décision de maintenir les taux inchangés. Bien que le communiqué de politique monétaire de la banque centrale, qui s’est considérablement raccourcidepuis l’arrivée du nouveau président de la Fed fin mai, ne devrait pas fournir beaucoup d’explications, M. Warsh devra probablement répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles une telle pause a été jugée appropriée lorsqu’il participera à une conférence de presse prévue à 14 h 30 (heure de la côte Est).

UNE INFLATION PERSISTANTE

L’objectif d’inflation de 2 % de la Fed est mesuré par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE). Les premières estimations montrent que l’indice global, ainsi que les mesures connexes excluant certains prix volatils des matières premières et des biens non marchands, ont augmenté en septembre et se maintiennent à 3 % ou plus en rythme annualisé — sans que l’on observe de progrès notables ces derniers mois.

Le rapport sur le PCE de septembre sera publié jeudi, au lendemain de la réunion de politique monétaire, mais les décideurs disposent déjà de suffisamment de données partielles pour se faire une estimation précise des chiffres.

Depuis que Warsh a pris les rênes de la Fed, certains des facteurs qui, selon les décideurs politiques, pourraient contribuer à faire baisser l’inflation — comme la fin de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran et les gains de productivité liés à l’intelligence artificielle — ne se sont pas encore concrétisés.

Après une accalmie estivale qui a contribué à faire baisser l’inflation mensuelle en juin et juillet, le cours de référence mondial du pétrole a depuis bondi à environ 114 dollars le baril, enregistrant une hausse d’environ 20 % depuis début septembre. Les prix du gazole — un intrant essentiel pour de nombreux secteurs, notamment l’agriculture, la construction et les transports — avoisinent des niveaux records et ont été l’un des moteurs de l’accélération de l’inflation .

Par ailleurs, l’essor de l’IA est désormais considéré au sein de la Fed comme un facteur d’inflation à court terme, indépendamment de son potentiel à rendre l’économie plus productive à moyen ou long terme.

L’ampleur et la persistance de l’inflation seront au cœur des débats des responsables de la Fed sur l’orientation de la politique monétaire, même s’ils s’accordent à maintenir les taux inchangés pour l’instant, a écrit Derek Tang, économiste chez Monetary Policy Analytics, à la veille de la réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC) chargée de fixer les taux , qui se tiendra cette semaine. Le cabinet de M. Tang prévoit désormais que la Fed approuvera trois nouvelles hausses de taux d’un quart de point de pourcentage lors de ses prochaines réunions, ce qui correspond aux anticipations du marché, qui tablent sur des hausses trimestrielles d’ici à juin 2027.

Pour éviter de paraître **accommodant** après une pause suite à la publication de données d’inflation plus fortes, « Warsh cherchera probablement à présenter cette pause d’octobre dans le contexte plus large d’un FOMC toujours déterminé à faire ses preuves » dans la lutte contre l’inflation, a écrit M. Tang.

« Empêcher l’inflation, issue de chocs d’offre ponctuels , de se propager plus largement à la demande est la priorité absolue, même pour le centre du Comité », qui s’inquiète de plus en plus de voir l’inflation liée à la demande prendre son envol, a-t-il déclaré.