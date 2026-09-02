RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi dans le secteur privé américain ralentit en août ; les commandes industrielles rebondissent en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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* L'emploi dans le secteur privé a progressé de 38 000 postes en août, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse de 48 000

* Les effectifs dans les secteurs de l'éducation et de la santé ont progressé de 45 000; l'industrie manufacturière a perdu 17 000 emplois

* Les commandes industrielles américaines ont augmenté de 0,9 % en juillet, après une baisse révisée de 0,2 % en juin

Les effectifs du secteur privé américain ont progressé moins que prévu en août, la vigueur du secteur de l'éducation et des services de santé ayant été contrebalancée par des suppressions d'emplois dans l'industrie manufacturière et quelques autres secteurs.

L'emploi privé a progressé de 38 000 postes le mois dernier, après une révision à la hausse de 46 000 en juillet, selon le rapport national sur l'emploi d'ADP publié mercredi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une progression de 48 000 emplois dans le secteur privé, après un chiffre initialement annoncé de 44 000 en juillet.

Les effectifs des secteurs de l’éducation et des services de santé ont augmenté de 45 000 postes. Le secteur des loisirs et de l’hôtellerie-restauration a créé 16 000 emplois, tandis que les effectifs du secteur financier ont progressé de 6 000. Le secteur de la construction a créé 12 000 postes.

En revanche, le secteur manufacturier a supprimé 17 000 emplois, tandis que le secteur des services professionnels et aux entreprises a perdu 16 000 postes. Des suppressions d’emplois ont également été enregistrées dans les secteurs du commerce, des transports et des services publics, ainsi que dans ceux de l’information, des ressources naturelles et de l’exploitation minière.

Le rapport ADP est élaboré en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab et a été publié en amont de la publication, vendredi, du rapport sur l’emploi du mois d’août du Bureau of Labor Statistics (BLS), plus complet et très attendu. L’ADP s’est révélé être un indicateur peu fiable des estimations du BLS concernant les effectifs du secteur privé.

Le BLS a indiqué mardi qu’il y avait 1,05 poste vacant pour chaque chômeur en juillet, un chiffre pratiquement inchangé par rapport à juin et qui reflète la stabilité du marché du travail.

Bien que les économistes continuent de considérer que le marché du travail reste dans une phase de « recrutements lents, licenciements lents », la dynamique s’est ralentie depuis la forte accélération observée au printemps. L’année dernière, le marché du travail a été freiné par l’incertitude politique, notamment les droits de douane généralisés imposés par le président Donald Trump sur les importations.

Les économistes ont déclaré qu’il n’existait aucune preuve convaincante que l’adoption rapide de l’intelligence artificielle freinait la croissance de l’emploi. Certains d’entre eux ont toutefois averti que la répression menée par la Maison Blanche en matière d’immigration, marquée par des expulsions et des annulations d’autorisations de travail pour certains immigrés, pourrait nuire à la croissance de l’emploi.

Les effectifs du secteur privé devraient avoir progressé de 45 000 emplois en août, après une hausse de 30 000 en juillet, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Les effectifs non agricoles devraient avoir rebondi de 56 000 emplois le mois dernier, après une baisse inattendue de 23 000 en juillet. Ce rebond refléterait en partie une reprise des effectifs dans le secteur de l’éducation au sein des collectivités locales.

LA DYNAMIQUE DU PRINTEMPS S'EST ESTOMPÉE

« Nous considérerions toutefois cette hausse plus soutenue de l’emploi en août comme compensant en partie la faiblesse marquée observée au cours des derniers mois », a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans l’économie américaine chez Pantheon Macroeconomics. « Dans l’ensemble, il semble probable que la reprise apparente de la croissance de l’emploi observée au printemps se soit déjà estompée. »

Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,1 %. Les économistes ont identifié des risques à la baisse pour le rapport sur l’emploi du mois d’août après la fin récente du statut de protection temporaire (TPS) accordé à des centaines de milliers d’Haïtiens, ce qui a eu un impact sur leur autorisation de travail.

Bill Adams, économiste en chef chez Fifth Third Commercial Bank, a déclaré s’attendre à une baisse de 25 000 emplois non agricoles en août.

« Les changements de politique d’immigration ont probablement freiné la croissance de l’emploi en août », a déclaré M. Adams. « L’intelligence artificielle a moins d’impact sur l’embauche que d’autres facteurs tels que la réduction de l’immigration ou les fluctuations brutales des droits de douane. »

Les nouvelles concernant le secteur manufacturier étaient plutôt encourageantes. Un rapport distinct du Bureau du recensement du ministère du Commerce a montré que les commandes industrielles avaient augmenté de 0,9 % en juillet, après avoir reculé de 0,2 % en juin. En glissement annuel, les commandes ont progressé de 6,5 % en juillet.

Le secteur manufacturier, qui représente 9,4 % de l’économie, bénéficie d’un élan favorable lié au développement de l’IA, bien que la guerre de six mois opposant les États-Unis et Israël à l’Iran mette à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement et maintienne les prix des intrants à un niveau élevé. Une enquête de l’Institute for Supply Management publiée mardi a révélé que les industriels se plaignaient de la hausse des prix en août due à la guerre et aux droits de douane sur les importations, certains qualifiant même la situation économique d’« agaçante ».

La reprise des commandes industrielles en juillet a été tirée par une hausse de 12,7 % des commandes d’avions civils et de pièces détachées. Les commandes de carrosseries, de pièces détachées et de remorques pour véhicules automobiles ont augmenté de 0,4 %. Les commandes de machines ont progressé de 0,8 %. Les commandes d’ordinateurs et de produits électroniques ont reculé de 1,1 %, mais affichaient une hausse de 14,3 % en glissement annuel. Les commandes d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants ont baissé de 0,3 %.

Le Bureau du recensement a également indiqué que les commandes de biens d’équipement non liés à la défense, hors aéronefs — considérées comme un indicateur des projets d’investissement des entreprises en matière d’équipement — sont restées inchangées en juillet, et non en hausse de 0,2 % comme annoncé la semaine dernière.

Les livraisons de ces biens d’équipement dits « de base » ont augmenté de 1,2 % au lieu des 1,4 % initialement estimés.

Le ralentissement des commandes de biens d’équipement de base en juillet était probablement temporaire. Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une forte hausse des importations de biens d’équipement en juillet. La frénésie des dépenses dans le domaine de l’IA alimente également les importations et les dépenses des entreprises en équipements.