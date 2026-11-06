RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait s'accélérer en octobre, tandis que la hausse des salaires devrait s'atténuer

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* Les emplois non agricoles devraient progresser de 65 000 en octobre, après une hausse de 29 000 en septembre

* Le taux de chômage devrait rester inchangé à 4,2 %

* La croissance annuelle des salaires devrait ralentir à 2,9 %, contre 3,0 % en septembre

par Lucia Mutikani

Les emplois non agricoles aux États-Unis devraient avoir progressé en octobre, mais un ralentissement attendu de la croissance annuelle des salaires, qui passerait sous la barre des 3,0 % pour la première fois en près de cinq ans et demi, renforcerait l'idée que le marché du travail n'est pas une source d'inflation.

Le rapport sur l’emploi du ministère du Travail, très attendu vendredi, devrait également indiquer que le taux de chômage est resté inchangé à 4,2 % le mois dernier, avec une forte probabilité qu’il ait légèrement baissé à 4,1 %. Le nombre historiquement bas de licenciements et la récente hausse des offres d’emploi ont renforcé les perspectives d’un resserrement du marché du travail.

Mais les économistes et les responsables de la Réserve fédérale ont toujours soutenu que le marché du travail ne présentait aucun risque d’inflation. Certains économistes ont fait valoir que la diminution de l’offre de main-d’œuvre, dans un contexte de durcissement de la politique d’immigration et de départs à la retraite, est le principal facteur à l’origine de ce taux de chômage relativement bas.

“Nous avons un marché de l’emploi qui ne génère pas de croissance salariale significative. Cela devrait vraiment contribuer à atténuer les pressions sur les prix à moyen terme, car le principal facteur de coût pour les entreprises américaines est la main-d’œuvre”, a déclaré James Knightley, économiste en chef pour les affaires internationales chez ING. “La faible croissance salariale devrait donner à la Fed une certaine assurance quant au fait qu’à moyen terme, l’inflation continuera à évoluer vers son objectif.”

Selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 65 000 le mois dernier, après s’être limités à une hausse de 29 000 en septembre en raison d’une particularité du calendrier liée à la date tardive de la fête du Travail. Les estimations variaient entre 35 000 et 125 000 emplois.

Les chiffres de l’emploi d’octobre pourraient également être inférieurs aux attentes, certains économistes soulignant que les facteurs saisonniers, utilisés par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données, ont été défavorables ce mois-ci.

Les créations d’emplois ont atteint en moyenne 68 000 postes par mois cette année. Les économistes estiment que l’économie doit en créer au moins 40 000 par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Ce que l’on appelle le “taux d’équilibre” a baissé par rapport aux quelque 150 000 créés en 2024, en raison de la diminution de la population active.

La création d’emplois a pris du retard par rapport à la croissance économique , le produit intérieur brut ayant progressé à un taux annualisé de 3,4 % au troisième trimestre, porté par la vigueur des dépenses de consommation et les investissements massifs des entreprises dans l’intelligence artificielle. Selon les économistes, les employeurs auraient probablement embauché de manière excessive après la pandémie de COVID-19, et certaines entreprises étaient sans doute dans l’incertitude quant à leurs besoins en personnel alors qu’elles intégraient l’IA dans leurs activités.

Ils ont ajouté que l’incertitude liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a entraîné une hausse des prix de l’énergie, rendait également les employeurs réticents à augmenter leurs effectifs. Le nombre limité d’opportunités a rendu les changements d’emploi plus difficiles, freinant ainsi la croissance des salaires.

OPPORTUNITÉS LIMITÉES POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI

Il est également difficile pour les jeunes adultes, les jeunes diplômés et certaines personnes au chômage de trouver du travail.

Le désenchantement face à la situation économique ainsi que la colère suscitée par le conflit au Moyen-Orient, qui en est désormais à son neuvième mois, ont coûté au Parti républicain du président Donald Trump le contrôle du Congrès , les démocrates ayant obtenu de très bons résultats lors des élections de mi-mandat de cette semaine.

“La sécurité de l’emploi reste élevée pour les travailleurs déjà en poste, tandis que les opportunités pour les demandeurs d’emploi et ceux qui souhaitent changer de poste sont devenues plus limitées”, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. “Plus généralement, l’économie s’est orientée vers une expansion à faible création d’emplois, les investissements se concentrant sur la technologie et les entreprises répondant de plus en plus à une demande solide en s’appuyant davantage sur leur main-d’œuvre existante, comme en témoigne la hausse du nombre d’heures travaillées.”

Les salaires horaires moyens devraient avoir augmenté de 0,3 % en octobre, après une légère hausse de 0,1 % en septembre. Les salaires devraient avoir progressé de 2,9 % sur les douze mois clos en octobre. Il s’agirait de la première hausse en glissement annuel inférieure à 3 % depuis mai 2021 et d’un ralentissement par rapport à la hausse de 3,0 % enregistrée en septembre.

Si cela mettait en évidence l’effet désinflationniste du marché du travail, cela illustrerait également l’érosion continue des revenus des ménages, déjà mis sous pression par l’inflation.

Le revenu disponible des ménages, après ajustement pour tenir compte de l’inflation et des impôts, a baissé en septembre.

Les économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation et l’économie dans son ensemble ralentissent au quatrième trimestre et jusqu’en 2027. Ils continuent de tabler sur une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale américaine en décembre, même si certains estiment que la modération des pressions salariales pourrait limiter le nombre de hausses de taux l’année prochaine. La Fed a maintenu la semaine dernière son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %, tout en reconnaissant que l’inflation “reste élevée”.

Le rapport sur l’inflation des prix à la consommation du mois d’octobre, qui sera publié mardi prochain, pourrait fournir davantage d’indices sur l’orientation de la politique monétaire au début de l’année 2027.

“Le marché du travail n’est ni trop chaud, ni trop froid”, a déclaré Stephen Stanley, économiste en chef pour les États-Unis chez Santander US Capital Markets. “La Fed n’a donc aucune raison de s’inquiéter en ce qui concerne la situation de l’emploi.”