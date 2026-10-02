RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait ralentir en septembre ; le taux de chômage devrait rester stable

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* Les emplois non agricoles devraient augmenter de 90 000 en septembre

* Le taux de chômage devrait s'établir à 4,1 % pour le troisième mois consécutif

* Les salaires devraient avoir augmenté de 3,2 % en glissement annuel, après une hausse de 3,1 % en août

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait avoir ralenti en septembre et le taux de chômage devrait s'établir à 4,1 % pour le troisième mois consécutif, ce qui suggère que le marché du travail est resté stable à l'approche du quatrième trimestre.

Ce ralentissement attendu ferait suite à une hausse surprise des effectifs non agricoles en août , que les économistes ont en partie attribuée à la volatilité liée au modèle utilisé par le gouvernement pour éliminer les fluctuations saisonnières des données. Le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail publiera vendredi son rapport sur l’emploi, très attendu.

“Je m’attends à ce que le marché du travail américain confirme sa tendance à “peu d’embauches, peu de licenciements””, a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef chez RSM. “À ce stade, nous sommes en situation de plein emploi, et je pense que rien dans le rapport sur l’emploi n’incitera la Réserve fédérale à modifier son orientation, qui prévoit une nouvelle hausse des taux cette année.”

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 90 000 le mois dernier, après une forte hausse de 162 000 en août, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Les estimations allaient de 35 000 à 180 000. Les économistes s’attendaient à ce que le chiffre de l’emploi du mois d’août, qui était le plus élevé depuis cinq mois, soit révisé à la baisse. Les chiffres initiaux de l’emploi pour le mois d’août sont généralement faibles, ce qui fait de la hausse enregistrée cette année une anomalie.

“Nous pensons que les chiffres de l’emploi non agricole d’août, corrigés des variations saisonnières, seront revus à la baisse, car le BLS étend sa procédure d’ajustement saisonnier vers l’avant pour intégrer les données de septembre”, a déclaré Marc Giannoni, économiste en chef pour les États-Unis chez Barclays. “L’ajustement saisonnier a considérablement exagéré la hausse de l’emploi ce mois-là. Si les chiffres de l’emploi non agricole d’août avaient été ajustés à l’aide des facteurs saisonniers d’août 2025, ils auraient affiché une baisse de 74 000 emplois.”

Les économistes ont indiqué qu’il n’y avait pour l’instant aucun signe indiquant que la guerre entre les États-Unis et Israël contre l’Iran perturbe le marché du travail. Mais ils s’attendent à ce que les vents contraires croissants liés au conflit au Moyen-Orient, notamment les prix élevés de l’énergie et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement, commencent à se faire sentir d’ici la fin de l’année.

Les prix du diesel ont atteint des niveaux records et pourraient commencer à exercer une pression au-delà des secteurs des transports et de l’agriculture. Les droits de douane en vigueur constituent également une source de préoccupation, une enquête de l’Institute for Supply Management publiée jeudi révélant une inquiétude croissante parmi les industriels face à la guerre commerciale avec le Canada.

La forte croissance des bénéfices des entreprises et la résilience de la demande intérieure protègent pour l’instant les salariés des licenciements. Le nombre historiquement bas de licenciements explique la stabilité du marché du travail, avec un niveau d’embauche modeste.

“Il y a tout simplement trop de facteurs négatifs qui se conjuguent: les problèmes liés aux prix des carburants, l’incertitude quant aux perspectives politiques et aux politiques commerciales”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. “Je ne serais pas surpris que l’emploi atteigne ses limites le mois prochain.”

LES INVESTISSEMENTS DANS L’IA SOUTIENNENT L’INDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION

Les économistes s’attendaient à un ralentissement de la croissance de l’emploi dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie-restauration, ainsi que dans l’enseignement public local, après les fortes hausses enregistrées en août. Un nouveau mois de forte progression est prévu pour les effectifs du secteur de la construction, en partie grâce à la construction de centres de données destinés à soutenir les technologies d’IA.

On s’attend à un quatrième mois consécutif de hausse à deux chiffres de l’emploi dans le secteur manufacturier, également lié en partie au développement des infrastructures pour l’intelligence artificielle.

Les économistes ont également indiqué qu’il était difficile de savoir quand la fin du statut de protection temporaire accordé à des centaines de milliers d’immigrants haïtiens se refléterait dans les données.

“Notre scénario de base est que cela se traduira probablement progressivement, sur plusieurs mois, par un léger frein à la croissance de l’emploi plutôt que par un choc ponctuel”, a déclaré Shruti Mishra, économiste chez Bank of America Securities. “L’impact devrait être atténué par l’octroi d’un statut juridique alternatif à certains travailleurs, par une adaptation progressive des employeurs et par des pénuries de main-d’œuvre persistantes dans plusieurs secteurs touchés.”

Conjuguée aux départs à la retraite, la répression en matière d’immigration menée par l’administration Trump, qui inclut également des expulsions, a réduit l’offre de main-d’œuvre, contribuant ainsi à contenir le taux de chômage. Selon les estimations des économistes, l’économie doit créer entre 50 000 et 80 000 emplois par mois pour suivre la croissance de la population en âge de travailler.

Les économistes ont précisé qu’il ne fallait pas confondre un faible taux de chômage avec un marché du travail tendu, ajoutant que l’accent devait être mis sur la croissance des salaires. Les salaires devraient avoir augmenté de 3,2 % en glissement annuel en septembre, après une hausse de 3,1 % en août, ce qui indique que le marché du travail n’est pas une source d’inflation.

La banque centrale américaine a relevé le mois dernier son taux d’intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base, le portant dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 % – la première hausse en trois ans – et a laissé entrevoir de nouvelles hausses des coûts d’emprunt à venir. Les probabilités d’une nouvelle hausse des taux ce mois-ci ont été réduites par des chiffres d’inflation inférieurs aux attentes pour août et juillet.

Les marchés financiers anticipent une probabilité d’environ 28 % d’un nouveau resserrement de la politique monétaire lors de la réunion de la banque centrale américaine prévue les 27 et 28 octobre, contre environ 69 % il y a une semaine, selon l’outil FedWatch du CME Group.

“Un taux de chômage qui baisse en raison d’une participation réduite liée à des facteurs démographiques ne signifie pas nécessairement un resserrement du marché du travail générant une pression à la hausse sur les salaires”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup.