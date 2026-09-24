RÉSUMÉ 1-Des vols iraniens annulés alors que les nouvelles sanctions américaines du « Jour J » entrent en vigueur ; les Saoudiens affirment avoir abattu des missiles houthis

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* L'Arabie saoudite affirme avoir intercepté des missiles balistiques houthis

* L'échéance fixée par les États-Unis aux entreprises pour cesser toute collaboration avec les compagnies aériennes iraniennes est passée

* Une interdiction de vol prolongée pourrait aggraver l'isolement de l'Iran

par Federico Maccioni et Timour Azhari

Les vols iraniens à destination des pays voisins du Golfe, notamment vers la plaque tournante aérienne de Dubaï, semblaient avoir été annulés jeudi après l’expiration du délai fixé par les États-Unis aux entreprises internationales pour mettre fin à leurs collaborations avec les compagnies aériennes iraniennes, une étape majeure dans une campagne que le président Donald Trump qualifie de “Jour J économique”.

En Arabie saoudite, où l’escalade du conflit avec les combattants houthis yéménites, alignés sur l’Iran, est devenue ce mois-ci le principal front de la guerre au Moyen-Orient, les autorités ont déclaré avoir intercepté six missiles balistiques tirés par les Houthis.

La guerre américano-israélienne contre l’Iran étant dans l’impasse depuis des mois sur le champ de bataille, Washington a annoncé un changement de tactique visant à étendre la portée de ses sanctions financières en ciblant les entreprises de pays tiers qui font affaire avec des sociétés iraniennes, une pratique connue sous le nom de “sanctions secondaires”.

Trump a qualifié cette nouvelle stratégie le mois dernier de “Jour J économique”, la comparant au débarquement des États-Unis et de leurs alliés sur la France occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Trésor américain avait fixé au 23 septembre la date limite à laquelle les entreprises du monde entier devaient se conformer à l'ordre de cesser toute relation commerciale avec les compagnies aériennes iraniennes. Washington affirme que l'objectif est de clouer au sol l'ensemble de la flotte civile iranienne à l'échelle mondiale.

L’Iran a menacé mercredi de riposter contre tout pays voisin qui se conformerait à l’interdiction américaine de ses vols, en rendant leurs aéroports “inutilisables”.

Aucune annonce publique n’a été immédiatement faite par les pays concernés concernant la suspension des vols, mais l’agence de presse iranienne ISNA a indiqué que tous les vols à destination des Émirats arabes unis, principale plaque tournante du transport aérien dans le Golfe, avaient été suspendus à partir de minuit.

Jeudi, aucun vol à destination ou en provenance de l'Iran n'apparaissait sur les sites internet des aéroports de Dubaï ou d'Abou Dhabi. Les sites internet d'au moins deux compagnies aériennes iraniennes, Qeshm et Varesh, indiquaient que les vols vers les Émirats arabes unis avaient été annulés. L'Autorité générale de l'aviation civile des Émirats arabes unis et l'Autorité de l'aviation civile de Dubaï n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le site web de l’aéroport Imam Khomeini de Téhéran indiquait que les départs et les arrivées prévus jeudi étaient toujours maintenus à destination et en provenance de pays tels que l’Afghanistan, l’Arménie, la Chine, l’Irak, le Pakistan, le Tadjikistan et la Turquie, mais pas vers les États voisins du Golfe. L’ISNA a précisé qu’un vol à destination du Tadjikistan avait également dû faire demi-tour, le Turkménistan ayant fermé son espace aérien.

Une interdiction de vol, si elle se prolongeait, pourrait aggraver l'isolement de l'Iran et exacerber la crise économique que traverse le pays, déjà confronté à un blocus américain de ses ports maritimes.

“Nous vivons dans une prison à ciel ouvert”, a déclaré à Reuters par SMS une enseignante à la retraite de Téhéran, sous couvert d'anonymat.

L'ARABIE SAOUDITE AFFIRME AVOIR ABATTU DES MISSILES HOUTHIS

La guerre, lancée par Trump aux côtés d’Israël en février sous le nom d’“Opération Epic Fury”, a perturbé l’approvisionnement mondial en énergie, fait des milliers de morts et fait grimper les cours du pétrole .

Elle a ravivé des conflits dans d’autres pays de la région où l’Iran compte des alliés, d’abord au Liban, puis au Yémen, où les Houthis ont déclaré un blocus contre l’Arabie saoudite en juillet et lancé ce mois-ci une offensive éclair contre un gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite.

Les Houthis ont tiré à plusieurs reprises sur l’Arabie saoudite ce mois-ci et affirment que l’armée de l’air saoudienne a mené des centaines de frappes sur le Yémen depuis l’escalade des combats.

L'Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté six missiles balistiques houthis jeudi, après avoir émis des alertes d'urgence pour des zones comprenant la ville sainte de La Mecque, Djeddah et Yanbu, le principal port pétrolier saoudien sur la mer Rouge.

“Toute escalade et toute violation commise par la milice terroriste houthiste seront traitées avec fermeté”, a déclaré dans un communiqué la coalition dirigée par l’Arabie saoudite qui combat les Houthis au Yémen.

Des sources au sein du gouvernement yéménite, reconnu internationalement et soutenu par l’Arabie saoudite, ont indiqué que leurs forces avaient repoussé, pendant la nuit, des attaques houthistes visant une voie d’approvisionnement clé vers Aden, la ville portuaire de l’océan Indien où siège le gouvernement.

Les Houthis, qui contrôlaient déjà le nord du pays, y compris la capitale Sanaa, se sont emparés ce mois-ci de l’ensemble du littoral yéménite de la mer Rouge et poursuivent leur avancée dans les hautes terres adjacentes, près de la ville montagneuse de Taïz, située au centre du pays, et de la route menant à Aden.

Les Houthis maintiennent la pression sur les forces gouvernementales qui tiennent un col de montagne escarpé et sinueux, connu sous le nom de Hejat al-Abd, véritable artère vitale pour les forces pro-gouvernementales encerclées , ainsi que pour les marchandises entrant à Taïz.

La prise de certaines portions de la route Taïz-Aden pourrait permettre aux Houthis de resserrer leur emprise autour de Taïz et d’asséner un nouveau coup au gouvernement, qui peine à reprendre l’initiative depuis qu’il a perdu la côte ouest.

Selon les Nations unies, plus de 700 personnes ont été tuées et des milliers d’autres blessées lors des derniers combats. Près de 130.000 Yéménites ont été déplacés à l’intérieur du pays, tandis que plus de 3.000 ont fui par bateau en traversant la mer Rouge pour rejoindre l’Afrique.