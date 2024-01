Résultats semestriels excellents

Publication des résultats semestriels 2023/2024

Après avoir communiqué un chiffre d’affaires S1 solide (22,1 M€, en hausse de +8,9%), Lexibook publie d’excellents résultats, supérieurs à nos attentes. Le REX de la société ressort à 3,5 M€ (+47,3%) et le RN à 3,1 M€ (+148,2%) sous l’effet de paramètres économiques (inflation, FX) plus favorables et de la bonne exécution du groupe. Lexibook confirme s’attendre à un exercice en légère croissance sur l’ensemble de l’exercice 2023/2024 et réaffirme la bonne orientation de ses perspectives à moyen terme.

Perspectives

En prévision du T3, qui est naturellement la période la plus contributive de l'année (clôture en mars), Lexibook prévoit une légère augmentation du chiffre d'affaires malgré un effet de base conséquent. Cette perspective laisse entrevoir un nouvel exercice en croissance. Nous revoyons légèrement nos estimations et attendons désormais un CA 2023/2024e de 53,8 M€ (vs 55,3 M€), impliquant un CA S2 en hausse de +1,8%. Côté résultats, nous sommes conservateurs et attendons désormais un REX de 4,6 M€ (vs 4,7 M€ précédemment) pour un RN de 3,8 M€. L’évolution du forex reste une inconnue importante (nous modélisons au spot).

Recommandation

Suite à cette publication, nous restons à l’achat avec un objectif de cours inchangé (5,00€) qui fait ressortir un potentiel de hausse de plus de +77%.