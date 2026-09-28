 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Résultats semestriels 2026 : croissance maîtrisée et amélioration de la rentabilité
information fournie par Boursorama CP 28/09/2026 à 08:00
Ajouter Boursorama à vos sources

• Chiffre d'affaires S1 2026 de 124,5 M€ (+7,3%) : croissance portée par l’acquisition d’Erevo et les intégrations de Novaprove et du fonds de commerce DIS, hausse de +1,4% à périmètre comparable

• Revenus annuels récurrents (ARR) de 111,1 M€ au 30/06/26, en hausse de +8,8%, avec une solide composante organique

• EBITDA Courant de 33,3 M€ (+11,9%), soit une augmentation de la marge d’EBITDA à 26,8% contre 25,7% au S1 2025

• Résultat Opérationnel Courant de 23,7 M€ (+11,9%) : taux de rentabilité en amélioration à 19,0% contre 18,2% au S1 2025, porté par un mix produits favorable, une bonne maîtrise des charges et des acquisitions relutives

• Résultat Net en progression de +10,5% à 20,0 M€

• Trésorerie nette renforcée à 93,2 M€ au 30/06/26 (+9,6 M€ vs. 31/12/25)

Villers-lès-Nancy, 28 septembre 2026, 08h00 CEST – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques en santé, annonce aujourd’hui la publication de ses résultats semestriels 2026. Le Conseil d’Administration d’Equasens, réuni en séance le 23 septembre 2026 sous la présidence de Dominique PAUTRAT, a examiné et arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2026.

Valeurs associées

EQUASENS
29,4500 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TECHNIP ENERGIES NV : Retour possible sur les supports
    TECHNIP ENERGIES NV : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 28.09.2026 08:23 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • bourse dollar us (Crédits: Adobe Stock)
    Pourquoi les investisseurs américains préfèrent-ils les actions aux obligations ?
    information fournie par Le Cercle des économistes 28.09.2026 08:17 

    Les actions occupent une place particulièrement importante dans le patrimoine financier américain. Fin juin 2026, les ménages et les organisations à but non lucratif détenaient, directement ou indirectement, environ 74 000 milliards de dollars d'actions, contre ... Lire la suite

  • EURONEXT NV : L'indécision domine
    EURONEXT NV : L'indécision domine
    information fournie par TEC 28.09.2026 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 28.09.2026 08:12 

    * REXEL RXL.PA a annoncé vendredi l'acquisition de GCG, une plateforme spécialisée dans les infrastructures aux Etats-Unis, pour environ 1,4 milliard de dollars (1,23 milliard d'euros). * SECTEUR DU LUXE - Le groupe de luxe italien Armani est disposé à envisager ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
107,05 +0,26%
HAFFNER ENERGY
0,77 0,00%
Or
4 177,15 -2,57%
CAC 40
8 077,8 0,00%
2CRSI
29,08 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank