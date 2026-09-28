Résultats semestriels 2026 : croissance maîtrisée et amélioration de la rentabilité

• Chiffre d'affaires S1 2026 de 124,5 M€ (+7,3%) : croissance portée par l’acquisition d’Erevo et les intégrations de Novaprove et du fonds de commerce DIS, hausse de +1,4% à périmètre comparable



• Revenus annuels récurrents (ARR) de 111,1 M€ au 30/06/26, en hausse de +8,8%, avec une solide composante organique



• EBITDA Courant de 33,3 M€ (+11,9%), soit une augmentation de la marge d’EBITDA à 26,8% contre 25,7% au S1 2025



• Résultat Opérationnel Courant de 23,7 M€ (+11,9%) : taux de rentabilité en amélioration à 19,0% contre 18,2% au S1 2025, porté par un mix produits favorable, une bonne maîtrise des charges et des acquisitions relutives



• Résultat Net en progression de +10,5% à 20,0 M€



• Trésorerie nette renforcée à 93,2 M€ au 30/06/26 (+9,6 M€ vs. 31/12/25)



Villers-lès-Nancy, 28 septembre 2026, 08h00 CEST – Equasens (isin : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques en santé, annonce aujourd’hui la publication de ses résultats semestriels 2026. Le Conseil d’Administration d’Equasens, réuni en séance le 23 septembre 2026 sous la présidence de Dominique PAUTRAT, a examiné et arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2026.