Résultats semestriels 2024/25 : une très bonne performance malgré les facteurs conjoncturels

Les résultats du premier semestre illustrent la pertinence de notre stratégie. Grâce à une offre complète positionnée sur l’ensemble des principaux programmes aéronautiques, nous continuons à capitaliser sur les bons fondamentaux du marché, malgré les difficultés rencontrées à court terme par la filière, ce qui porte la croissance continue de notre chiffre d’affaires. Par ailleurs, avec des capacités et une solide performance industrielle permettant d’accompagner la hausse des cadences de production, FIGEAC AÉRO est en mesure de renforcer ses partenariats stratégiques avec ses clients. Cette proximité nous a notamment permis de mieux maîtriser les pressions inflationnistes et d’en limiter les impacts.

Portés par une très bonne performance semestrielle et une génération de trésorerie record, nous sommes en très bonne voie pour atteindre nos objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité. Confiants dans notre trajectoire, nous revoyons à la hausse notre objectif de génération de trésorerie et nous sommes bien embarqués pour atteindre nos objectifs pour la 4ème année consécutive.