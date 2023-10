Résultats semestriels 2023 - CA de 88 M€ - Amélioration des résultats attendue au second semestre 2023 - Renégociation des principales dettes du Groupe - Perspectives 2025 confirmées

Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a réalisé sur le premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 88,0 M€ en progression de + 4% par rapport à 2022. Sur la période, le Groupe s’est concentré sur la mise en œuvre de son plan stratégique « Horizon 2025 », visant à améliorer ses marges et l’efficience de ses activités.



La progression du chiffre d’affaires s’accompagne d’une hausse des charges d’exploitation principalement liée aux frais de personnel intérimaires (+2,6 M€) et permanents sur différents métiers (+0,7 M€), ainsi qu’à l’augmentation de l’Euribor 3 mois qui pèse sur les services financiers pour plus de 0,2 M€. Ainsi, l’EBE s’établit à 0,2 M€ sur le S1 2023 contre 1,4 M€ l’an passé.



Le Résultat d’exploitation s’élève à -0,7 M€ à fin juin 2023, principalement sous l’effet de dotations aux amortissements sur immobilisations (-0,8 M€). Le Résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à - 1,9 M€, suite à la comptabilisation d’un résultat exceptionnel de -0,25 M€, intégrant 0,2 M€ d’honoraires de conseils ayant accompagné le Groupe dans ses renégociations, et d’une charge d’IS de 0,6 M€.



Poursuivant ses démarches annoncées, le Groupe a finalisé ses discussions avec ses principaux créanciers avec notamment l’obtention de franchises d’amortissements et la mise en place de nouveaux échéanciers.