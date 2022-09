Résultats semestriels 2022 et mise à disposition du rapport financier semestriel

Activité du 1er semestre

> Nutrition animale : une fin de semestre marquée par une baisse des volumes vendus et une inflation contenue des coûts des matières premières

> Positionnement d’une offre bas carbone à plus forte valeur ajoutée pour les acides aminés et élargissement de la gamme de spécialités pour le bien-être animal

> Cosmétique et autres marchés : un semestre en ligne avec le « ramp-up » de METEX NØØVISTA

> EBITDA semestriel consolidé de -7,4 M€, à l’équilibre sur METEX NØØVISTAGO





Perspectives

> Une demande en nutrition animale qui reste morose et volatile à court terme due au contexte inflationniste des matières premières et d’énergie sans précédent

> Une hausse des coûts 2022 maîtrisée par des couvertures de gaz et d’électricité et la constitution de stocks de certaines matières premières

> Un niveau de marge sur coûts variables qui devrait être préservé par la vente des stocks constitués sur le premier semestre, la mise en place d’une activité partielle sur le site d’Amiens, et une gestion dynamique des prix de ventes

> Une demande soutenue pour les applications cosmétiques et une visibilité plus limitée sur les applications de chimie de spécialités