Résultats semestriels 2022

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), pionnier dans le développement de solutions biologiques pour optimiser la gestion du cycle de vie des plastiques et textiles, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2022 et approuvés par le Conseil d’administration de la Société.



« Au cours du premier semestre, nous avons lancé un Consortium textile avec On, Patagonia, PUMA et Salomon pour œuvrer ensemble, grâce à l’innovation, en faveur du développement d’une industrie textile plus responsable et circulaire. Nous avons également poursuivi notre dynamique opérationnelle avec la validation du scale-up technologique de notre solution de recyclage biologique des plastiques et fibres de polyester PET. Les résultats robustes obtenus au démonstrateur marquent une étape importante vers la voie industrielle et commerciale de Carbios. Ces avancées nous permettent aujourd’hui de poursuivre en confiance notre projet de construction d’usine de référence en collaboration avec Indorama Ventures et d’ambitionner de premiers partenariats à horizon 2023. Je tiens à remercier l’ensemble de nos équipes pour ces réalisations qui confortent nos ambitions et notre vision stratégique visant à faire de Carbios un acteur incontournable de la transition écologique. » commente Emmanuel Ladent, Directeur Général de Carbios.