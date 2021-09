Résultats semestriels 2021

CARBIOS (Euronext Growth Paris : ALCRB), société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2021 et approuvés par le Conseil d’administration de la Société.



Faits marquants du premier semestre 2021 :

- Septembre 2021 : mise en opération du démonstrateur industriel à Clermont-Ferrand

- Levée de fonds de 114 M€, plus importante augmentation de capital de l’histoire sur Euronext Growth Paris

- Confirmation de l’ambition de mise sur le marché en 2025 de PET recyclé issu de son procédé de recyclage enzymatique, notamment avec la construction d’une unité de référence d’une capacité de c. 40kt

- Prise de contrôle intégrale de Carbiolice par l’acquisition de la participation du fonds SPI

- Premiers échantillons de bouteilles et flacons produits par Carbios et les partenaires de son Consortium PET, L’Oréal, Nestlé Waters, PepsiCo et Suntory Beverage & Food Europe

- Carbios et Michelin franchissent une étape vers le pneu 100 % durable

- Trésorerie de 112 M€ au 30 juin 2021