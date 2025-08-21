Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier accusé d'espionnage

Le chercheur français Laurent Vinatier

Le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie pour avoir été reconnu coupable de ne pas s'être enregistré comme "agent étranger", est désormais visé par une nouvelle accusation d'espionnage, selon des documents de justice cités par les agences de presse officielles russes.

Une audience est prévue lundi prochain, ont-elles indiqué. Aucune précision n'a été donnée sur la décision du tribunal moscovite de Lefortovo.

Condamné en octobre dernier à une peine de trois ans de prison pour n'avoir pas respecté les lois concernant les "agents étrangers", Laurent Vinatier a vu l'appel de sa condamnation être rejeté en février.

D'après les services de sécurité russes, le chercheur français a collecté des informations militaires sur la Russie à même d'être utiles à des services étrangers du renseignement.

Laurent Vinatier, 49 ans, a déclaré lors de son procès qu'il aimait la Russie et a présenté ses excuses pour avoir enfreint la loi.

Paris dénonce une détention arbitraire et a appelé à la libération de Laurent Vinatier, niant que celui-ci travaille pour l'Etat français et accusant Moscou de mener une nouvelle campagne de désinformation.

