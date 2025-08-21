 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Russie: Le chercheur français Laurent Vinatier accusé d'espionnage
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 06:48

Le chercheur français Laurent Vinatier

Le chercheur français Laurent Vinatier

Le chercheur français Laurent Vinatier, emprisonné en Russie pour avoir été reconnu coupable de ne pas s'être enregistré comme "agent étranger", est désormais visé par une nouvelle accusation d'espionnage, selon des documents de justice cités par les agences de presse officielles russes.

Une audience est prévue lundi prochain, ont-elles indiqué. Aucune précision n'a été donnée sur la décision du tribunal moscovite de Lefortovo.

Condamné en octobre dernier à une peine de trois ans de prison pour n'avoir pas respecté les lois concernant les "agents étrangers", Laurent Vinatier a vu l'appel de sa condamnation être rejeté en février.

D'après les services de sécurité russes, le chercheur français a collecté des informations militaires sur la Russie à même d'être utiles à des services étrangers du renseignement.

Laurent Vinatier, 49 ans, a déclaré lors de son procès qu'il aimait la Russie et a présenté ses excuses pour avoir enfreint la loi.

Paris dénonce une détention arbitraire et a appelé à la libération de Laurent Vinatier, niant que celui-ci travaille pour l'Etat français et accusant Moscou de mener une nouvelle campagne de désinformation.

(Rédaction de Reuters)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank