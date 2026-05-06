Résultats sans éclat pour Alcon, qui trébuche en Bourse
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 13:05
Le groupe basé à Genève, spécialisé dans les soins ophtalmologiques, a annoncé mardi soir avoir généré des ventes de 2,7 milliards de dollars au premier trimestre, un chiffre en hausse de 10% en données publiées et de 6% à taux de change constants. Il s'agit d'une performance parfaitement conforme aux anticipations du marché.
Plusieurs moteurs de croissance
Dans son communiqué, l'ancienne filiale de Novartis dit avoir tiré parti de ses derniers lancements de produits, qu'il s'agisse de la gamme Unity (chirurgie de la cataracte et vitrorétinienne), de PanOptix Pro (lentilles intraoculaires), de Tryptyrc (traitement de la sécheresse oculaire) ou de Precision7 (lentilles à usage hebdomadaire).
Son bénéfice opérationnel de base ( core ) s'est établi à 569 millions de dollars, contre 511 millions un an plus tôt, soit une hausse de 11% en données publiées (6% à taux de change constants). A titre de comparaison, les analystes attendaient un profit de 554 millions.
Le BPA core s'établit, lui, à 0,85 dollar, dépassant le consensus qui tablait sur 0,81 dollar.
Selon Alcon, les gains en efficience industrielle ont plus que compensé l'impact des surtaxes douanières américaines, les coûts de lancements de produits et la hausse des investissements en R&D.
Rachats d'actions en vue
Fort de ces performances, le spécialiste des soins ophtalmologiques a revu à la hausse sa prévision de BPA core pour 2026, désormais vu en hausse de 10% à 13% à changes constants cette année, contre une précédente prévision qui allait de 9% à 12%.
Le chiffre d'affaires, de son côté, est toujours attendu en progression de 5% à 7% à changes constants.
Par ailleurs, Alcon indique que son conseil d'administration a décidé d'exécuter un programme de rachat d'actions pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars en vue d'une réduction de capital.
Suite à ces chiffres sans surprise, l'action Alcon lâchait 5,7% mercredi en fin de matinée, signant l'une des plus mauvaises performances de l'indice STOXX 600. Le titre accuse désormais un repli de 13,3% depuis le début de l'année.
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