Résultats S1 : Capelli se refonde

Le groupe Capelli n'échappe pas à la pire crise que le secteur de l'immobilier n'ait jamais connue. D'après la FPI (Fédération des Promoteurs Immobilier), les mises en vente au T4 2023 ont reculé de 51,8% à 12 102 vs une moyenne de 25 370 entre 2017 et 2023. Sur 1 an, la baisse est de 32,7% à 70 374 mises en vente vs une moyenne 2017-2023 de 107 134. Les réservations suivent le même rythme avec une baisse de 20,7% au T4 (27 949 vs une moyenne de 44 949) avec notamment un écroulement des ventes aux particuliers (-44,2% à 10 815) qui n'est pas compensé par le programme de rachat en bloc de CDC Habitat et Action Logement (+9,4% à 15 894). Sur 1 an, la baisse est de 41,4% à 94 828 (vs 146 269 ventes par an en moyenne depuis 2017) dont 56 900 aux particuliers (-38,4%) et 33 028 (+11,5%) à CDC et Action Logement.

Concomitamment, les délais d'écoulement s'allongent et sont passés à 21,5 mois vs moins de 10 mois en 2019. L'inflexion à la hausse s'est véritablement amorcée à partir du T4 2022.