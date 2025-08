Production industrielle française en forte hausse : les raisons d'un rebond spectaculaire

Après un printemps maussade, l'industrie française a repris des couleurs, tractée par ses poids-lourds des matériels de transport.

Un turboréacteur à l'usine Safran de Villaroche, en 2023 (illustration) ( POOL / GONZALO FUENTES )

Aéronautique, naval, ferroviaire... Plusieurs secteurs symboles de l'appareil industriel français dans le secteur des matériels de transport ont connu une "hausse "exceptionnelle" de production au mois de juin 2025, portant la production industrielle française vers des chiffres en forte hausse.

Selon l'Insee, l'industrie française a ainsi "fortement" rebondi, progressant de 3,8% sur un mois après un recul de 0,7% en mai.

De même, la production manufacturière seule a augmenté de 3,5% après un recul de 1,2% en mai. Le moteur de cette augmentation est la construction aéronautique et spatiale, précise l'Institut national de la statistique. Les évolutions de mai ont été revues à la baisse, l'Insee ayant initialement annoncé des reculs respectifs de 0,5% et 1% pour les productions industrielle et manufacturière.

Sur un an, au deuxième trimestre 2025, comparé au deuxième trimestre 2024, la production industrielle est en baisse de 0,4%, la production manufacturière en hausse de 0,2%. Entre mai et juin, la production de matériels de transport augmente de 16,6% après +0,3% en mai. Une "hausse exceptionnelle", souligne l'Insee, essentiellement portée par la fabrication d’"autres matériels de transport" (construction aéronautique, navale, ferroviaire...), catégorie en hausse de 26,7% après +1,8% en mai.

L'ensemble est tiré par la construction aéronautique et spatiale, par un effet de rattrapage sur le mois des retards accumulés sur le trimestre, et par "la levée de contraintes sur les chaînes d'approvisionnement pour certaines entreprises de cette branche", précise l'Insee dans son étude.

L'énergie reprend de la vigueur

La production automobile pour sa part augmente de 1,1% après un recul de 1,9% en mai.

La production accélère nettement aussi dans les industries extractives, énergie, eau (+5,0% après +1,7%) et retrouve presque son niveau de février après une chute les derniers mois. Elle rebondit également dans la fabrication de biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (+4,2% après -1,0%) et très fortement dans la cokéfaction et le raffinage (+21,2% après -7,2%): dans ce secteur, l'activité avait été affectée par des arrêts planifiés de raffineries pour maintenance entre mars et mai.

La production rebondit plus modérément dans les industries agro-alimentaires (+0,8% après -0,9%) et elle est quasi stable dans les "autres produits industriels" (métallurgie, chimie, pharmacie...) : +0,1% après -1,4%).

L'arbre cache t-il la forêt?

Sur un an, la production augmente là encore nettement dans la fabrication de matériels de transport (+7,4%), observe l'Insee, mais elle recule dans toutes les autres grandes branches : dans les industries extractives, énergie, eau (-3,1%), la fabrication d’"autres produits industriels (métallurgie, chimie, pharmacie...)", reculant de 0,9%, la cokéfaction et le raffinage (-6,8%), les industries agroalimentaires (-1,0%) et les biens d’équipement électriques, électroniques et informatiques (-0,5%).

La production baisse enfin de nouveau dans la construction : -0,4% sur le mois après -0,5% en mai. Sur un an, elle est inférieure de 4,2% au deuxième trimestre 2025 à son niveau du deuxième trimestre 2024.