Résultats S1 2026

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre publie ses résultats pour l’exercice clos le 30 juin 2026.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.



Le Conseil d’Administration réuni le 07 septembre 2026 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.

SOGECLAIR présente un chiffre d’affaires de 78,1M€, en léger recul par rapport au S1 2025, mais stable à taux de change constant. L’EBITDA à 6,2M€ est en nette amélioration de 1,1M€ par rapport au S1 2025 (+21,4%). L’EBIT est de 1,2M€, en retrait de 0,4M€, dû notamment aux frais et charges liés à l’opération de cession des activités d’Engineering dédiées au client Airbus.

Le résultat net est en progression de +1,1M€ et atteint 0,3M€ sur le semestre.



Le Groupe présente des résultats semestriels solides malgré une activité quasiment stable à taux de change constant.