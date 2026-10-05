RESULTATS S1 2026

Un semestre marqué par l’acquisition des activités Cordier

AdVini dégage un résultat net de +7,0M€ dans un marché toujours difficile





AdVini affiche à fin juin 2026 un Chiffre d’Affaires de 132,5M€, en progression de +0,7%, bénéficiant du démarrage très récent des activités Cordier nouvellement acquises. La baisse de -2,5% à périmètre et change constants est à comparer à celle de -3,7% en S1 2025 (malgré un T1 25 porté par les ventes anticipant les droits de douane USA).



La Grande Distribution française affiche une baisse d’activité en valeur (-15,0%) de même que l’EDMP (-10%).

En revanche, les marchés du On Trade Europe, sur lesquels AdVini poursuit sa politique de valorisation de ses marques Maisons de Vin, sont stables.



En conséquence, le mix des ventes AdVini est favorable sur le semestre et conforte sa stratégie de marchés, autant que la part export progressant de 11%, soit +6 pts vs S1 25.



Cette dynamique est portée par la forte progression de L’Oratoire des Papes, Champy, Kleine Zalze, Ken Forrester ; de même que l’Amérique du Nord qui poursuit sa croissance (+23%), l’Asie qui redémarre (+24%) et l’Afrique du Sud qui continue à surperformer à la fois sur son marché intérieur (+13%) comme sur ses exportations.