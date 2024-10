Résultats S1 2024 : bonne résistance de la rentabilité opérationnelle

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l'informatique, les mobiles et le son, a réalisé au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 120,3 M€, soit une diminution de 7,3% par rapport à celui de l'exercice précédent.

Un effet de base défavorable sur le mois de juin couplé à une conjoncture particulièrement mauvaise sur ce même mois explique cet écart.

HAUSSE DES INDICATEURS OPERATIONNELS

Si la marge brute(1) réalisée sur le premier semestre 2024 diminue de 5,4% à 14,8 M€, elle ressort à 12,3% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de 0,3 point par rapport à S1 2023. Cette progression est notamment due à l'augmentation du chiffre d'affaires des produits de marques du Groupe de 15,4%.

L'EBITDA s'établit à 6,2 M€ en diminution de 6,3 % par rapport à celui de l'exercice précédent sur la même période. Il représente 5,1% du chiffre d'affaires, soit le même pourcentage qu'au premier semestre 2023.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 6,2 M€ en baisse de 1,6%. Le résultat d'exploitation représente 5,2% du chiffre d'affaires, soit une progression de 0,3 point par rapport à S1 2023.

Le résultat net s'établit à 3,7 M€, en baisse de 12,8%. Il tient compte d'un résultat financier de (1,1) M€ lié en particulier à un taux de change euro-dollar défavorable, et d'un impôt sur les sociétés de (0,8) M€ contre (1,7) M€ au 30 juin 2023.

ANALYSE DE LA STRUCTURE DE BILAN

Au 30 juin 2024, les capitaux propres s'élèvent à 56,9 M€, soit une hausse de 11,3% par rapport au 31 décembre 2023, portée essentiellement par le bénéfice net de la période diminué du dividende versé au titre de l'exercice 2023 et par une augmentation de capital de 3 M€ suite à l'acquisition des titres de MCA Technology.

La trésorerie active (hors valeurs mobilières de placement) s'élève à 12,5 M€ au 30 juin 2024 contre 27,5 M€ à fin décembre 2023 en raison d'un effet de saisonnalité plus défavorable à mi-année (la trésorerie active au 30/06/2023 était de 14,2 M€) et d'une augmentation des emprunts bancaires (33,0M€ au 30 juin 2024 contre 23,8M€ au 31 décembre 2023) principalement lié à l'acquisition des titres de MCA Technology. La trésorerie nette a quant à elle baissé de 14,9 M€ sur la même période, mais a augmenté de 6,4 M€ en comparaison avec celle au 30 juin 2023.

PERSPECTIVES

WE.CONNECT réaffirme sa confiance dans ses perspectives de développement et maintient son objectif de 300 M€ sur l'année 2024.

La reprise de la croissance de l'activité au deuxième semestre qui continuera d'être soutenue par le black Friday ainsi que les fêtes de fin d'année, et l'intégration en juin dernier de MCA TECHNOLOGY (110M€ de chiffre d'affaires réalisés en 2023) sont autant d'assurance en ce sens.

Les investissements réalisés pour l'achat de MCA TECHNOLOGY qui ont permis d'intégrer au catalogue de WE CONNECT des produits à valeur dans la sécurité et cybersécurité permettront de développer le volume d'affaires du Groupe à court terme et d'atteindre l'objectif de 400M€ en 2025. Après seulement trois mois d'intégration, l'impact positif des synergies commerciales se fait déjà ressentir.

(1) La marge brute est calculée en soustrayant du chiffre d'affaires les achats consommés.



PROCHAINE PUBLICATION : Chiffre d'affaires annuel 2024 : 14 février 2025, avant Bourse.

