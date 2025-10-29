Résultats rassurants et rachats d'actions font grimper BASF
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 11:26
Le groupe chimique allemand a fait état d'un résultat opérationnel (Ebitda), hors éléments non récurrents et activités abandonnées, de 1,5 milliard d'euros en données pro forma au titre du trimestre écoulé, contre 1,6 milliard un an plus tôt, une performance en ligne avec les estimations du consensus.
Toujours exprimé en pro forma, le chiffre d'affaires a limité son repli à 15,2 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, contre 15,7 milliard un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient un recul de l'activité un peu plus prononcé.
Pour 2025, BASF a maintenu sa prévision d'un Ebitda hors exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu de 400 à 800 millions d'euros, après avoir dégagé 398 millions d'euros de 'cash' sur le 3ème trimestre.
Surtout, le groupe a manifesté l'intention de racheter pour 1,5 milliard d'euros de ses propres actions entre novembre 2025 et juin 2026 afin de redistribuer à ses actionnaires les fonds obtenus dans le cadre de ses dernières opérations de cessions, notamment celle de son activité d'enduits et revêtements.
Ces acquisitions de titres, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de quatre milliards d'euros qui avait été dévoilé en septembre 2024, seront suivies par une annulation des actions ainsi rachetées, ce qui aura pour effet de réduire le capital social de l'entreprise et de gonfler mécaniquement la valeur des titres restant en circulation.
Valeurs associées
|43,990 EUR
|XETRA
|+2,28%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.
-
Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite
-
Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite
-
L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 3, a violemment touché mercredi l'île de Cuba où plus de 700.000 personnes ont été déplacées, après avoir privé d'électricité un demi-million de personnes en Jamaïque, déclarée "zone sinistrée". La tempête évolue entre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer