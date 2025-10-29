 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 219,51
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Résultats rassurants et rachats d'actions font grimper BASF
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 11:26

BASF gagne près de 2% mercredi matin à la Bourse de Francfort suite à la publication de résultats de 3ème trimestre ressortis légèrement au-dessus des attentes, en dépit d'un environnement qualifié de 'difficile', une publication rassurante à laquelle est venue s'ajouter l'annonce du lancement de rachats d'actions à compter du mois prochain.

Le groupe chimique allemand a fait état d'un résultat opérationnel (Ebitda), hors éléments non récurrents et activités abandonnées, de 1,5 milliard d'euros en données pro forma au titre du trimestre écoulé, contre 1,6 milliard un an plus tôt, une performance en ligne avec les estimations du consensus.

Toujours exprimé en pro forma, le chiffre d'affaires a limité son repli à 15,2 milliards d'euros sur la période allant de juillet à septembre, contre 15,7 milliard un an plus tôt, alors que les analystes anticipaient un recul de l'activité un peu plus prononcé.

Pour 2025, BASF a maintenu sa prévision d'un Ebitda hors exceptionnels compris entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros pour un flux de trésorerie disponible (FCF) attendu de 400 à 800 millions d'euros, après avoir dégagé 398 millions d'euros de 'cash' sur le 3ème trimestre.

Surtout, le groupe a manifesté l'intention de racheter pour 1,5 milliard d'euros de ses propres actions entre novembre 2025 et juin 2026 afin de redistribuer à ses actionnaires les fonds obtenus dans le cadre de ses dernières opérations de cessions, notamment celle de son activité d'enduits et revêtements.

Ces acquisitions de titres, qui s'inscrivent dans le cadre du programme de quatre milliards d'euros qui avait été dévoilé en septembre 2024, seront suivies par une annulation des actions ainsi rachetées, ce qui aura pour effet de réduire le capital social de l'entreprise et de gonfler mécaniquement la valeur des titres restant en circulation.

Dividendes

Valeurs associées

BASF
43,990 EUR XETRA +2,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Des militaires américains à Frecăţei, en Roumanie, le 13 juin 2025. ( AFP / DANIEL MIHAILESCU )
    Otan : les États-Unis vont réduire leur présence en Europe de l'Est, annonce la Roumanie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.10.2025 11:43 

    Il s'agit d'un simple "ajustement" qui n'empêchera pas les forces américaines de rester "plus importantes" qu'elles ne l'ont été depuis des années, a réagi un responsable de l'Otan. Les États-Unis vont réduire leur présence militaire sur le front oriental de l'Otan, ... Lire la suite

  • Des femmes palestiniennes pleurent sur les dépouilles de deux enfants tués dans une frappe israélienne à Khan Younès, le 29 octobre 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    A Gaza, une nuit de bombardements sur des habitants qui essayaient de reconstruire leur vie
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:38 

    Le visage déformé par la douleur, des femmes pleurent la mort de deux enfants tués lors d'une nouvelle vague de frappes israéliennes, penchées sur les petits corps gisant sur le sol à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ailleurs dans le territoire palestinien, ... Lire la suite

  • Un arbre déraciné par les vents à Saint Catherine, après l'arrivée de l'ouragan Melissa en Jamaïque, le 28 octobre 2025 ( AFP / Ricardo Makyn )
    L'ouragan Melissa déplace des centaines de milliers de cubains
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:36 

    L'ouragan Melissa, rétrogradé en catégorie 3, a violemment touché mercredi l'île de Cuba où plus de 700.000 personnes ont été déplacées, après avoir privé d'électricité un demi-million de personnes en Jamaïque, déclarée "zone sinistrée". La tempête évolue entre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank