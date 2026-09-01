Résultats mitigés pour Tesla en Europe en août ; la France et le Danemark, en forte progression, soutiennent la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des données concernant l'Espagne au paragraphe 3, des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 à 6, ainsi que des graphiques illustrant les données régionales.)

* Les immatriculations de Tesla ont bondi en août en France et au Danemark

* Les ventes reculent en Norvège, en Espagne et en Suède

* La demande de véhicules électriques et la baisse des prix de Tesla soutiennent la croissance, selon un analyste d'ING

par Amir Orusov

Les immatriculations de Tesla

TSLA.O sur plusieurs marchés européens ont présenté mardi un bilan mitigé pour le mois d'août, avec de fortes hausses en France et au Danemark contrastant avec des baisses en Norvège, en Espagne et en Suède.

Les immatriculations de véhicules Tesla neufs, indicateur des ventes, ont bondi de 279% en France et de 104% au Danemark par rapport à l’année dernière, selon les données de l’organisme français PFA et du site danois bilstatistik.dk.

Dans le même temps, elles ont chuté de 79% tant en Norvège qu’en Espagne , et de 41% en Suède , comme l’indiquent les chiffres fournis par l’OFV norvégien, Mobility Sweden et le groupe industriel espagnol ANFAC.

Les ventes en France et au Danemark bénéficient de l’adoption croissante des véhicules électriques et des prix plus abordables pratiqués par Tesla, a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

“Il s'agit tout de même d’une hausse remarquable, car la gamme de modèles de véhicules électriques continue de s’élargir et les nouveaux acteurs chinois jouent un rôle important”, a ajouté M. Luman.

Le recul observé en Norvège s'explique probablement par des comparaisons difficiles avec l’année dernière, où les immatriculations avaient été stimulées par des acheteurs ayant anticipé leurs achats en prévision d’un changement de politique fiscale prévu fin 2025, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive.

Les ventes de Tesla en Europe ont jusqu'à présent rebondi cette année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à des comparaisons plus favorables avec l’année précédente, à la hausse des prix des carburants, aux aides gouvernementales et à l’intérêt croissant des consommateurs pour les voitures électriques.

Les chiffres des immatriculations en Grande-Bretagne et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles européens, seront publiés dans le courant de la semaine.